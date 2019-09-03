ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл знову порушила протокол: у королівському палаці в шоці

STYLERЖиття    03.09.2019 - 22:15
Меган Маркл знову порушила протокол: у королівському палаці в шоці
Меган Маркл (Фото: royal.uk)

Меган Маркл вчинила непрощенну помилку і потрапила в грандіозний скандал

Меган Маркл вирішила знову порушити всі королівські правила та протоколи. Вона звернулася до знаменитих піарщиків з Америки, щоб поліпшити свій імідж. Про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл втомилася від постійних скандалів і нападок в пресі і вирішила самостійно змінити ситуацію. Для цього вона звернулася до висококласної команди знаменитого американського піар-агентства, яке раніше працювало з такими зірками, як Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лопес, Харві Ванштейн і Максл Джексон. Піар-агенти спеціалізуються на поліпшенні іміджу.

Зокрема, герцогиня Сассекська стурбована тим, як у пресі обговорюють її взаємини з батьком, як описують скандали в королівській сім'ї і пишуть про її шлюб з принцом Гаррі.

Меган Маркл знову порушила протокол: у королівському палаці в шоці

Меган Маркл (Фото: royal.uk)

В королівському палаці в шоці від її ініціативи, так як подібні рішення вона не може приймати самостійно, не обговоривши це з членами королівської сім'ї. Крім того, для подібної роботи у Меган Маркл і принца Гаррі є свій фахівець із зв'язків з громадськістю - Сара Лат, яка раніше працювала в Білому домі.

"Наймати голлівудську фірму, яка буде представляти твої інтереси, коли ти член королівської сім'ї – це просто непослідовно", - зазначили в піар-службі королівської сім'ї.

Меган Маркл знову порушила протокол: у королівському палаці в шоці

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Щоб якось погасити скандал, в Букінгемському палаці заявили, що американське агентство найняли для того, щоб допомогти Меган Маркл налагодити роботу в благодійному фонді. Однак це не допомогло і скандал вибухнув. Масла у вогонь підлила ще і ситуація з польотом герцогів Сассекських на Ібіцу, на приватному літаку.

Сама Меган Маркл відреагувала на черговий скандал дописом на офіційній сторінці в Instagram.

"Так легко руйнувати і знищувати. Герої – ті, хто встановлює мир і будує", - написала герцогиня Сассекська.

Меган Маркл знову порушила протокол: у королівському палаці в шоці

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі отримали категоричну відмову королеви.

А також розповідали про те, що шанувальники королівської сім'ї турбуються про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл.

Ближче до моря: Меган Маркл і принц Гаррі планують змінити місце проживання Кейт і Вільям остаточно відхрестилися від Меган і Гаррі: що сталося
Новини України Меган Марклпринц Гаррікоролевская семья
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся