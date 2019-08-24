Это постыдно: Меган Маркл и принца Гарри упрекнули в цинизме

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри, которые на словах ратуют за защиту экологии, на деле поступают иначе

Меган Маркл и принц Гарри из-за своего расточительства могут потерять право называться "борцами за экологию". Скандал после из перелетов на частных самолетах набирает обороты, и на герцогов Сассекских ополчились видные британские журналисты и эксперты, которые считают такое поведение представителей королевской семьи лицемерным и постыдным. Об этом пишет Express.co.uk.

Принц и его супруга - бывшая американская актриса - этим летом летали на частных джетах на Ибицу и в Ниццу, в то время как герцог Уильям с Кейт Миддлтон предпочли для перелета обычный бюджетный рейс. Многие полагают, что таким образом они преподали урок чете Сассекских, что только укрепило общество в убеждении - конфликт между братьями и их женами усиливается.

Принцы Гарри и Уильям с супругами Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: royal.gov.uk)

Возмущенная путешествиями Меган и Гарри на частном самолете, несмотря на то, что они оба открыто высказывались по поводу изменения климата, известный британский комментатор Кэрол Мэлоун считает это недопустимым и циничным.

Дело в том, что герцоги Сассекские открыто высказывались по вопросам окружающей среды и настаивали на том, что необходимо сделать еще больше для защиты планеты. При этом на практике выбирают дорогие джеты, загрязняющую экологию.

Мэлоун назвала "эко-борцов" Гарри и Меган, имеющих соответствующие верительные грамоты, "застреленными".

"Вы не можете читать нам и остальному миру лекции об изменении климата, когда вы повсюду путешествуете на частных самолетах", - сказала она и добавила, что их могут лишить полномочий эко-борцов и сторонников борьбы за климат.

Отметим, что Меган и Гарри говорили об опасном воздействии изменения климата, а герцог Сассексский недавно намекал в интервью, что пара хотела иметь еще одного ребенка на благо окружающей среде.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Добавим, что ранее в августе принц Гарри также подвергся критике после того, как босиком выступил с речью о спасении планеты, а выступал перед группой знаменитостей высшего класса, которые прилетели на частных самолетах, потребляющих огромное количество топлива.

Как сообщалось ранее, недавно на Уимблдоне герцогиня Сассекская угодила в громкий скандал, связанный с запретом окружающим ее фотографировать во время турнира. Такое "табу" вызвало в местной прессе широкую волну критики.

Также мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят большую семью. Эксперты прогнозируют, что герцоги Сассекские могут объявить о беременности Меган уже до конца 2019 года.