Не мавпи, не щури. Який вид домінуватиме на планеті, якщо людство зникне

Вчені розкрили правду про те, хто зможе домінувати на Землі після того, як людство вимре. І це не примати, і не дельфіни, а хтось набагато цікавіший, у кого інтелект та здатність до адаптації може змінити майбутнє.

Які істоти будуть панувати у світі після того, як зникне людство, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The european.

Хто побудує наступну цивілізацію на Землі?

Уявіть собі світ, в якому люди раптово зникли. Немає гамірних міст, високих хмарочосів - і природа повертає все на своє місце. У цю нову еру один вид живих істот може почати домінування над всіма іншими. І це не дельфіни, не щури й навіть не примати.

Ідея може здатися зараз науковою фантастикою, але професор Тім Коулсон з Оксфордського університету припускає, що у постлюдському світі головною істотою стане восьминіг. Так-так, високорозумні головоногі молюски мають усі шанси на те, щоб панувати світом.

Чим восьминоги такі унікальні

Коли люди думають про розумних тварин, вони зазвичай мають на увазі мавпу, дельфіна або птахів. Однак вчені стверджують, що саме восьминоги мають надзвичайні когнітивні здібності, які не поступаються чи навіть перевершують здібності багатьох ссавців.

У цих молюсків мільйони нейронів, багато з яких розкидані по їх руках, що дозволяє їм мислити незалежно кожною кінцівкою.

"Їхній інтелект є одним з найрозвиненіших у тваринному світі", - стверджує професор Коулсон.

Восьминоги продемонстрували свою здатність розв'язувати складні проблеми, втікати з вольєрів і навіть використовувати знаряддя праці - риси, які рідко спостерігаються за межами людей та деяких приматів.

За словами вчених, вже зараз вони можуть:

Розрізняти справжні та підроблені предмети

Розгадувати головоломки

Взаємодіяти з навколишнім середовищем, як не можуть інші безхребетні

"Якщо люди зникнуть, восьминоги можуть не просто вижити - вони зможуть процвітати, еволюціонувати та зрештою домінувати у світі", - каже професор Коулсон.

Професор Тім Коулсон впевнений, що наступну цивілізацію побудують восьминоги (фото:idr)

Їхня децентралізована нейронна мережа робить їх надзвичайно гнучкими та здатними виконувати багато завдань, що стане неймовірною перевагою в непередбачуваному світі після зникнення людей.

Чому восьминоги зможуть бути успішними за інших

Багато високорозвинених тварин, таких як дельфіни або ворони, спираються на складні соціальні структури. Хоча це корисно в структурованому середовищі, це може бути слабкім місцем в хаотичному світі, де нема людей. Соціальні тварини залежать від співпраці, і без впливу людини їх групова динаміка може бути порушена.

А восьминоги є самотніми, адаптованими та витривалими. Вони не покладаються на соціальну структуру, щоб вижити, й це робить їх дуже самодостатніми. Це означає, що вони не будуть боротися з крахом організованого суспільства і продовжуватимуть розвиватися в ізоляції.

Крім того, восьминоги можуть виживати в екстремальних умовах, від глибоких океанів до прибережних рифів. Деякі види можуть виживати поза водою до 30 хвилин. А це свідчить про те, що вони в майбутньому зможуть досліджувати сушу.

Чи зможуть восьминоги правити Землею?

За словами професора Коулсона, восьминоги вже зараз розвиваються для того, щоб жити на суші.

"Уявіть собі світ, де ці генії з щупальцями маніпулюють інструментами, будують притулки та навіть досліджують Землю", - каже він.

І хоча уявити собі це важко, історія Землі сповнена еволюційних сюрпризів. Амфібії колись виходили з води на сушу і восьминоги, якщо дозволять умови навколишнього середовища, зможуть адаптуватися так само.

"З прогресом можливо, якщо не ймовірно, що вони розроблять способи дихати на суші, і зрештою, почнуть полювати на наземних тварин", - додає Коулсон.

Ну, а враховуючи, що 71% Землі вкритий водою, восьминоги вже міцно закріпилися в найбільшій екосистемі планети. Якщо вони розвинуть можливість амфібій, то зможуть розширити свій вплив за межі океану і стати домінуючими істотами в постлюдському світі.

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