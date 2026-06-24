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У РФ заявили про "неминуче" взяття Костянтинівки, але реальність виявилась іншою, - ISW

10:40 24.06.2026 Ср
3 хв
Чи є росіяни в місті?
aimg Олена Чупровська
У РФ заявили про "неминуче" взяття Костянтинівки, але реальність виявилась іншою, - ISW Фото: ISW показав, що насправді відбувається під Костянтинівкою (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія заявляє, що от-от захопить Костянтинівку, але українські військові спростовують це і навіть зачищають ворога на підступах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник командира 19-го армійського корпусу ЗСУ Юрій Мадяр 23 червня заявив про успішне очищення районів на півдні Костянтинівки.

Що сказав Путін

Глава Кремля 23 червня заявив, що російські війська просуваються на всіх ділянках фронту та "практично досягають" Костянтинівки.

Він відкинув заяви України про те, що місто є "сірою зоною", однак все ж визнав: українські бійці тримають позиції в будівлях і проводять контратаки.

Міністерство оборони Росії того ж дня опублікувало деталізовані звіти про нібито здобутки в місті. ISW кваліфікував ці матеріали як спробу перебільшити реальний прогрес.

Що кажуть українські військові

Мадяр розповів інше:

  • Українські сили зачистили райони на південь від міста, залишивши там "мінімальну" кількість росіян.
  • Зараз розпочато операції з витіснення ворога з центральної та західної частин Костянтинівки.
  • Росіяни втрачають близько 53 бійців на день проти приблизно трьох з українського боку.
  • Щоб наблизитися до міста, росіяни долають від 20 до 30 кілометрів під ударами ЗСУ.

Заяви про оточення українських сил Мадяр також відкинув, уточнивши: українських військових у місті набагато більше, ніж російських.

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Яка реальна ситуація у місті

ISW зазначає: росіяни дедалі частіше проникають у Костянтинівку невеликими групами, але це не означає контролю над місцевістю.

У РФ заявили про &quot;неминуче&quot; взяття Костянтинівки, але реальність виявилась іншою, - ISWФото: яка ситуація в Костянтинівці (understandingwar.org)

Щоб перетворити такі проникнення на реальні позиції, Росії потрібно значно більше людей. Те, що українські сили зачищають південний фланг міста, підтверджує: закріпитися окупантам поки що не вдається.

Окремо про ситуацію згадав і російський мілблогер - він повідомив, що бійці РФ з труднощами поповнюють позиції на північ від міста та покладаються на скидання безпілотників.

У РФ заявили про &quot;неминуче&quot; взяття Костянтинівки, але реальність виявилась іншою, - ISWФото: що відбувається в Костянтинівці (understandingwar.org)

Паралельно Росія веде активну кампанію у медіапросторі. Зокрема, поширюються відеоматеріали, згенеровані штучним інтелектом, які нібито демонструють успіхи на місцях.

Мета - переконати аудиторію, що українська оборона ось-ось впаде. ISW розцінює це як цілеспрямоване насичення інформаційного простору хибними твердженнями.

Як повідомляло РБК-Україна, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин Костянтинівського напрямку заявив, що ворог тисне невеликими штурмовими групами, шукаючи вразливі місця в обороні, але Сили оборони відстежують ці дії і завдають відчутних втрат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна також писало, що Росія зосередила близько 11 тисяч військових у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка - саме вони забезпечують постійний тиск на місто.

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