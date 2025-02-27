Не обезьяны, не крысы. Какой вид будет доминировать на планете, если человечество исчезнет

Ученые раскрыли правду о том, кто сможет доминировать на Земле после того, как человечество вымрет. И это не приматы, и не дельфины, а кто-то гораздо интереснее, у кого интеллект и способность к адаптации может изменить будущее.

Какие существа будут господствовать в мире после того, как исчезнет человечество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The european.

Кто построит следующую цивилизацию на Земле?

Представьте себе мир, в котором люди внезапно исчезли. Нет шумных городов, высоких небоскребов - и природа возвращает все на свое место. В эту новую эру один вид живых существ может начать доминирование над всеми остальными. И это не дельфины, не крысы и даже не приматы.

Идея может показаться сейчас научной фантастикой, но профессор Тим Коулсон из Оксфордского университета предполагает, что в постчеловеческом мире главным существом станет осьминог. Да-да, высокоумные головоногие моллюски имеют все шансы на то, чтобы властвовать миром.

Чем осьминоги так уникальны

Когда люди думают об умных животных, они обычно имеют в виду обезьяну, дельфина или птиц. Однако ученые утверждают, что именно осьминоги обладают чрезвычайными когнитивными способностями, которые не уступают или даже превосходят способности многих млекопитающих.

У этих моллюсков миллионы нейронов, многие из которых разбросаны по их рукам, что позволяет им мыслить независимо каждой конечностью.

"Их интеллект является одним из самых развитых в животном мире", - утверждает профессор Коулсон.

Осьминоги продемонстрировали свою способность решать сложные проблемы, убегать из вольеров и даже использовать орудия труда - черты, которые редко наблюдаются за пределами людей и некоторых приматов.

По словам ученых, уже сейчас они могут:

Различать настоящие и поддельные предметы

Разгадывать головоломки

Взаимодействовать с окружающей средой, как не могут другие беспозвоночные

"Если люди исчезнут, осьминоги могут не просто выжить - они смогут процветать, эволюционировать и в конце концов доминировать в мире", - говорит профессор Коулсон.

Профессор Тим Коулсон уверен, что следующую цивилизацию построят осьминоги (фото:idr)

Их децентрализованная нейронная сеть делает их чрезвычайно гибкими и способными выполнять многие задачи, что станет невероятным преимуществом в непредсказуемом мире после исчезновения людей.

Почему осьминоги смогут быть успешнее других

Многие высокоразвитые животные, такие как дельфины или вороны, опираются на сложные социальные структуры. Хотя это полезно в структурированной среде, это может быть слабым местом в хаотичном мире, где нет людей. Социальные животные зависят от сотрудничества, и без влияния человека их групповая динамика может быть нарушена.

А осьминоги одиноки, адаптированы и выносливы. Они не полагаются на социальную структуру, чтобы выжить, и это делает их очень самодостаточными. Это означает, что они не будут бороться с крахом организованного общества и будут продолжать развиваться в изоляции.

Кроме того, осьминоги могут выживать в экстремальных условиях, от глубоких океанов до прибрежных рифов. Некоторые виды могут выживать вне воды до 30 минут. А это свидетельствует о том, что они в будущем смогут исследовать сушу.

Смогут ли осьминоги править Землей?

По словам профессора Коулсона, осьминоги уже сейчас развиваются для того, чтобы жить на суше.

"Представьте себе мир, где эти гении со щупальцами манипулируют инструментами, строят убежища и даже исследуют Землю", - говорит он.

И хотя представить себе это трудно, история Земли полна эволюционных сюрпризов. Амфибии когда-то выходили из воды на сушу и осьминоги, если позволят условия окружающей среды, смогут адаптироваться так же.

"С прогрессом возможно, если не вероятно, что они разработают способы дышать на суше, и в конце концов, начнут охотиться на наземных животных", - добавляет Коулсон.

Ну, а учитывая, что 71% Земли покрыт водой, осьминоги уже прочно закрепились в самой большой экосистеме планеты. Если они разовьют возможность амфибий, то смогут расширить свое влияние за пределы океана и стать доминирующими существами в постчеловеческом мире.

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