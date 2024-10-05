Коли населення Землі скоротиться? Це буде вперше з часів "Чорної смерті" в 14 столітті

Попри тривалий період зростання кількості людей на планеті, низька народжуваність, старіння населення та зміни в демографічних тенденціях можуть призвести до зменшення чисельності населення.

Скільки зараз проживає людей на планеті

У 1804 році населення світу досягло позначки 1 мільярд. Впродовж наступних 218 років проміжки між досягненням наступної мільярдної позначки ставали все коротшими, поки у 2022 році ООН не оголосила, що на Землі живе 8 мільярдів людей.

Цифра нинішнього населення світу залежить від того, куди ви дивитесь - не кажучи вже про те, що вона, безсумнівно, змінилася з часу написання статті до того моменту, коли ви читаєте цю статтю.

Worldometer оцінює кількість населення світу на рівні трохи більш як 8 179 550 700, тоді як інші вважають його трохи нижчим: The World Counts становить трохи менше ніж 8 133 842 800, а Бюро перепису США - 8 075 980 800.

Важко дізнатися, чи будь-яка з цих цифр є точною, тому що, досить непрактично відстежувати кожне народження та смерть у той самий момент, коли вони відбуваються.

Натомість як пояснює Австралійська академія наук, світовий годинник населення використовує "всю доступну інформацію, щоб визначити збільшення населення протягом наступного року". Це можуть бути дані перепису населення, записи про народження та смерть, а також наукові дослідження.

"Оскільки зростання населення відбувається безперервно, а годинник, який оновлюється раз на 12 місяців, є трохи нудним, він ділить передбачуваний річний приріст на кількість секунд у році (31 536 000). Це створює враження, що він постійно цокає вгору", - стверджують в Академії.

Наскільки численним може стати населення?

Незалежно від того, хто правий щодо поточного стану світового населення, очікується, що кількість людей на планеті не буде постійно зростати. Раніше цього року в останньому випуску звіту ООН "Перспективи народонаселення світу" було оцінено, що світове населення досягне піка в 10,3 мільярда в середині 2080-х років, а потім впаде до 10,2 мільярда до 2100 року.

Мало того, що прогнозований пік і падіння набагато раніше, ніж очікувалося, але якщо це станеться, це буде перший випадок з часів Чорної смерті в 14 столітті, коли глобальне населення скоротиться.

Попри те, що глобальне населення тим часом продовжує зростати, є багато країн, де зростання вже сповільнилося або навіть почало зменшуватися. Одними з найбільш відомих прикладів зменшення можуть бути Італія та Японія, але, за даними Центрального розвідувального управління, яке оприлюднює дані про темпи зростання населення, падіння найбільше на Островах Кука, де зростання знаходиться на рівні 2,24%.

Вважається, що одним із найімовірніших основних факторів, які призвели до попереднього піку та падіння населення, є зниження народжуваності. У більш ніж половині країн світу рівень народжуваності нижче від потрібного - 2,1 живонароджених на жінку, теоретично необхідних для підтримки стабільності населення.