Передбачення Ванги на 2025 рік: про які 10 важливих подій вона попередила людство

Пророчі слова болгарської провидиці Ванги продовжують хвилювати уми й серця мільйонів людей по всьому світу. Її пророцтва стосувалися як глобальних змін, так і особистих подій у житті людей. Що ж чекає на нас у 2025 році згідно з її передбаченнями?

Про які 10 важливих подій у 2025 році попереджала людство відома провидиця Ванга, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Масштабна економічна криза в США

Ванга передбачала серйозні економічні потрясіння у Сполучених Штатах. Вона казала: "Америка захитається, коли її золото знеціниться, а долар стане тінню минулого"

2. Європа спорожніє

Ванга пророкувала, що Європа може стати малонаселеною. Вона зазначала: "Європа стане пусткою, ніби люди самі покинули її без боротьби"

3. Відкриття нових джерел енергії

Провидиця натякала на прорив у науці: "Люди знайдуть нову силу, схожу на сонце, яка замінить старі джерела енергії"

4. Зустріч з позаземними цивілізаціями

Одне з найцікавіших пророцтв стосується інопланетян. Ванга говорила: "Ми не самі у Всесвіті, і незабаром побачимо тих, хто прийде з інших світів"

5. Війни на європейському континенті

Пророчиця попереджала про нові конфлікти: "Кров буде пролита в землях, де раніше панувала мирна співпраця". Ванга казала, що війна у Європі спричинить загибель багатьох людей.

6. Повернення старих хвороб

Ванга вважала, що людство знову зіштовхнеться з хворобами, які вже давно вважалися переможеними. Вона казала: "Повернеться хвороба з минулого, якої бояться всі покоління". Одночасно з цим провидиця прогнозувала прорив у трансплантації та лікуванні раку.

7. Геологічні катастрофи

У своїх пророцтвах вона згадувала про великі землетруси та зміни в природі: "Земля трястиметься там, де завжди була тиша".

Ванга попереджала про виверження вулканів, зокрема сплячих. Буде багато масштабних повеней, що спричинить хаос. Ще вона казала про сильний землетрус уздовж західного узбережжя США.

8. Розвиток штучного інтелекту

Ванга пророкувала, що технології зроблять значний прорив: "Розумна машина замінить людський мозок у багатьох сферах"

9. Релігійне відродження

Ванга казала про духовне пробудження: "Люди знову повернуться до Бога, шукаючи в ньому відповіді на запитання, які наука не може пояснити"

10. Зростання рівня води та нова "Водна імперія"

За її словами, через зміну клімату вода стане домінуючим фактором у багатьох регіонах: "Із води підніметься нова імперія, яка буде керувати морями й океанами"

Що з передбаченого Вангою вже здійснилося?

Трагедія 11 вересня 2001 року. Ванга пророкувала: "Американські брати впадуть, коли залізні птахи вріжуться у вежі." Ця подія стала реальністю під час атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку.

Аварія на підводному човні "Курськ" (2000 рік). Пророчиця говорила: "Курськ опиниться під водою, і весь світ буде його оплакувати" Це передбачення збулося, коли підводний човен затонув у Баренцовому морі.

Перемога Барака Обами на виборах у США. Ванга зазначала: "Настане час, коли президентом Америки стане людина з чорною шкірою, і він принесе великі зміни"

Брекзит. Пророчиця попереджала про розкол у Європі: "Союз, який здається непохитним, розсиплеться, як пісок на вітрі"

Зростання впливу Китаю. Ванга казала: "Країна з жовтою зіркою стане новим світовим лідером"

Що прогнозувала Ванга на наступні роки

2028 - Нове джерело енергії викорінює голод у світі, а люди досягнуть Венери.

2033 - Форми узбережжя морів зміняться, а льодовики почнуть зникати

2043 - Європа зазнає значної культурної трансформації, коли іслам стане домінуючою релігією

2046 - Люди почнуть масово виробляти штучні органи й це зробить революцію у медицині

2076 - Комунізм пошириться на країни світу

2100 - Штучне сонце буде забезпечувати світлом та теплом темну сторону Землі

2130 - За допомогою інопланетян люди створять підводні суспільства

2170 - Зміна клімату й надалі руйнуватиме планету, а посуха спустошить більшу частину світу

2183 - Марсіанська колонія проголосить незалежність, яка призведе до міжпланетної напруги

2201 - Холодне сонце порушить глобальні кліматичні моделі

2256 - Людству буде загрожувати міжгалактичній вірус

2288 - Відбудуться перші подорожі у часі

2480 - Повне затемнення занурить людей у темряву - через зіткнення двох штучних сонць

3797 - Людству буде загрожувати вимирання, але буде створено колонії в новій сонячній системі

4599 - Безсмертя стане широко поширеним

5079 - за словами Ванги, цей рік стане для людства останнім