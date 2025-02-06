Цунамі, землетруси та страшна зима. Вчені розповіли, якими будуть наслідки зіткнення астероїда з Землею

Уявіть, що Землю вразив астероїд розміром з Всесвітній торговий центр. Що б відбулося? Вчені змоделювали можливість дослідження на основі даних про навколоземний астероїд Бенну - об’єкт, який NASA вважає найбільшим ризиком для нашої планети з точки зору видимості та впливу.

Що буде відбуватися з Землею, якщо у неї вріжеться великий астероїд такого типу, як 500-метровий Бенну, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Що відомо про астероїд Бенну

Астероїд Бенну має діаметр приблизно 0,5 кілометра і масу близько 74 тонн. І хоча Бенну значно менше за астероїд, який утворив кратер Чиксулуб і знищив динозаврів, навіть його удар може кардинально змінити глобальний клімат і виробництво їжі.

Які можуть бути наслідки?

За словами Акселя Тіммермана, співавтора дослідження та директора Інституту фундаментального наукового центру фізики клімату наслідки падіння такого астероїду будуть такі:

Ударні хвилі та теплове випромінювання. Негайне зіткнення спричинить потужні ударні хвилі, інтенсивне теплове випромінювання, що створить величезний кратер і викине в повітря величезну кількість уламків.

Цунамі та землетруси. Вибухова енергія удару спричинить землетруси та цунамі в регіонах, що знаходяться поблизу місця зіткнення.

Довгострокові наслідки

Моделювання на суперкомп’ютерах показало, що викид пилу та уламків матиме глобальний вплив:

Зниження температури. Велика хмарна погода може знизити глобальну температуру приблизно на 4 градуси за Цельсієм, що спричинить "зиму зіткнення".

Велика хмарна погода може знизити глобальну температуру приблизно на 4 градуси за Цельсієм, що спричинить "зиму зіткнення". Скорочення опадів. Глобальний рівень опадів може знизитися до 15%, що негативно почне впливати на виробництво їжі та екосистеми.

Глобальний рівень опадів може знизитися до 15%, що негативно почне впливати на виробництво їжі та екосистеми. Порушення фотосинтезу. Зниження доступу сонячного світла призведе до зменшення глобального фотосинтезу рослин до 30%, що почне загрожувати продовольчій безпеці.

Зниження доступу сонячного світла призведе до зменшення глобального фотосинтезу рослин до 30%, що почне загрожувати продовольчій безпеці. Руйнування озонового шару. Хмари пилу, що утворяться після удару, спричинять сильне стратосферне зігрівання, що, своєю чергою, може призвести до серйозного руйнування озонового шару.

Хмари пилу, що утворяться після удару, спричинять сильне стратосферне зігрівання, що, своєю чергою, може призвести до серйозного руйнування озонового шару. Глобальна темрява. Зменшення кількості сонячного світла викличе темряву, що сповільнить зростання рослин і фотосинтез як на суші, так і в океанах.

Несподівані можливості для деяких організмів

Не всі живі організми зазнають негативного впливу:

Океанські водорості. Якщо пил буде багатим на залізо, певні види океанських водоростей можуть розквітнути. Ці водорості можуть стати альтернативним джерелом їжі, проте вони також можуть зруйнувати екосистеми океану.

Які ймовірність удару астероїда Бенну

Розрахунки науковців показують, що ймовірність зіткнення астероїда Бенну з Землею невисока - 1 з 2700 шансів і статися це може тільки через 157 років - у 2182 році.

NASA активно вивчає цей об’єкт, оскільки астероїд Бенну на данний момент є найбільш потенційно небезпечним астероїдом.

Вчені вважають, що цей космічний камінь - це частина від більшого астероїду, багатого на вуглець та воду. Він відколовся приблизно 2 млрд - 700 млн років тому.

У 2016 році NASA відправило космічний корабель OSIRIS-REx для збору зразків із поверхні Бенну.

Зразки були доставлені на Землю у 2023 році, а перші результати їх аналізу свідчать про наявність у матеріалі всіх п’яти "букв" генетичного коду життя (ДНК та РНК), та важливих мінералів, які є основою для життя.