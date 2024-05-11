Наша планета на межі масового вимирання. Вчені спрогнозували, у кого є шанс вижити

Життя існує на Землі щонайменше 3,7 мільярда років. За цей час відбулося 5 масових вимирань, які знищили щонайменше 75% видів, втім зрештою життя відновлювалося. Зараз деякі вчені заявляють, що наша планета перебуває на межі шостого масового вимирання.

Про те, від чого може загинути більшість видів на Землі і в кого є шанси вижити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFLScience .

Від чого може загинути життя на Землі

Найсерйозніший епізод з вимирання стався приблизно 250 млн років тому - пермське вимирання - і знищив приблизно 90% усіх видів після серії катаклізмів вулканічних вивержень. Після кількох мільйонів років життя відновилося і досягло більш здорової рівноваги.

Деякі вчені стверджують, що зараз ми перебуваємо в розпалі шостого масового вимирання, насамперед через втручання людини, руйнування середовища проживання, забруднення та зміна клімату. Втім, малоймовірно, що це призведе до смерті всього живого на Землі.

Загроза від ядерної зброї

Серйознішу загрозу існуванню життя на планеті становить ядерна зброя. Після атомної війни радіоактивні опади поширилися б по більшій частині земної кулі. Водночас сажа від бомб потрапить в атмосферу та спровокує "ядерну зиму", приносячи тривалі періоди темряви та низькі температури.

Це призведе до руйнування основи екосистем через зупинку фотосинтезу. Зрештою це викличе голодну смерть багатьох тварин.

Дослідження показують, що життя в окремих частинах планети може пережити повну ядерну війну, а от люди можуть і не пережити. Найбільше шансів мають безхребетні - таргани та скорпіони, які можуть витримати дивовижні дози радіації. Також вижити можуть багато форм мікроскопічного життя.

Тихоходи мають шанс вижити навіть під час ядерної зими (фото: Oleh Liubimtsev/Shutterstock.com)

Астрономічні загрози

Вчені заявляють, що є шалена загроза астрофізичних подій, таких як спалахи гамма-випромінювання, великі удари астероїдів і вибух наднової зірки.

Екстремальні астрофізичні події можуть стерилізувати все живе на земній кулі. Наприклад, вибух наднової зірки призведе до того, що на Землю піде інтенсивне космічне випромінювання, яке пошкодить озоновий шар, що захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонячних променів.

Втім, ймовірність того, що це станеться протягом існування нашої Сонячної системи, низька. Якщо зірка стане надновою за 40-50 світлових років від нас, наша планета буде у безпеці, щоправда не всі форми життя на ній.

У 2017 році вчені з Оксфордського та Гарвардського університетів досліджували стійкість життя до астрофізичних подій. Вони дійшли висновку, що єдина тварина, яка, ймовірно, виживе під загрозою зникнення внаслідок усіх астрофізичних катастроф, це тихохідні.

Чому виживуть лише тихоходи

Тихоходи - це восьминога майже мікроскопічна тварина, яка відома тим, що її надзвичайно важко вбити. На таксономічному дереві вони є частиною тваринного світу - вони не є бактеріями, амебами, археями чи грибами.

Щоб витримати інтенсивне середовище, крихітні істоти ввійдуть у стан глибокої сплячки, викинувши 95% води зі своїх тіл. Вони можуть витримувати низькі температури - 272,95 градуса і високі температури 150 градуса, а також екстремальний тиск і сильну радіацію. Вони навіть можуть жити у космічному вакуумі.

Життя на Землі приречене

Вчені заявляють, що життя на нашій планеті зрештою приречене на вимирання. Сонце почне вмирати приблизно через 5 млрд років, коли в ньому закінчиться водень. Коли воно стане гігантом, то розшириться настільки, що поглине дві найближчі планети, Меркурій і Венеру. Ймовірно, що така ж доля згодом чекає і Землю.

Тоді наша планета нагріється і буде охоплена інтенсивним випромінюванням. Океани буквально випаруються, а атмосфера знищиться, залишивши після себе безплідний, випалений ландшафт. Навіть тихоходи не переживуть цей сценарій.