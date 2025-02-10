Макіяж зі стрілками на 14 лютого: блогерка поділилася своїми секретами, щоб виглядати найкрасивішою

Макіяж на День святого Валентина з ефектними стрілками - це прекрасний вибір для створення романтичного і виразного образу. Стрілки в макіяжі очей пасуватимуть для будь-якого луку і можуть додати загадковості та шарму.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост блогерки daria_piasta вирішило розповісти, як зробити такий макіяж, якщо ви збираєтеся зі своєю другою половинкою на святковий захід або в ресторан.

Макіяж на 14 лютого необхідно починати з базових етапів, а акцент зробити на очах і губах.

Перший етап - підготовка шкіри

Очищення та зволоження

Почніть з очищення обличчя і нанесення зволожувального крему, щоб підготувати шкіру до макіяжу. Використовуйте легкий праймер, щоб поліпшити стійкість макіяжу.

Тональний крем

Нанесіть тональний крем або BB-крем, щоб вирівняти тон шкіри. Краще вибрати засіб з легким або середнім покриттям, щоб шкіра мала свіжий і природний вигляд.

Коректор

Використовуйте консилер, щоб приховати темні кола під очима або невеликі недоліки.

Пудра

Зафіксуйте макіяж за допомогою пудри, щоб обличчя не блищало протягом дня.

Другий етап - макіяж очей

Брови

Підкресліть брови за допомогою олівця або гелю для брів. Дотримуйтеся природної форми, тільки трохи виділи контур, щоб вони виглядали акуратно.

Тіні

Для романтичного макіяжу очей виберіть м'які, ніжні відтінки. Підійдуть пастельні рожеві, персикові або коричневі тіні. Нанесіть світлий відтінок на рухому повіку і трохи затемніть зовнішній кут ока темнішим тоном для створення глибини.

Стрілки

Для стрілок використовуємо рідку підводку або олівець для очей. Найкраще почати з тонкої лінії біля внутрішнього куточка ока і поступово потовщувати її до зовнішнього куточка. Стрілки можуть бути класичними, з вигнутим хвостиком, або трохи піднятими вгору, щоб створити більш драматичний ефект. Якщо хочете зробити стрілки сміливішими, можна злегка подовжити їх.

Лайфхак: щоб намалювати рівні стрілки, блогерка приклеїла смужки скотчу біля очей. Таким чином буде зручніше малювати стрілки, якщо у вас немає великого досвіду.

Туш

Завершіть макіяж очей нанесенням туші на верхні та нижні вії. Для більшої виразності використовуйте туш для об'єму або подовження вій.

Третій етап - контуринг

Рум'яна

На щоки можна нанести ніжні рум'яна персикового або рожевого відтінку, щоб надати обличчю свіжості. Найкраще вибрати кремову текстуру, яка матиме природний вигляд і легко розтушовуватиметься.

Хайлайтер

Для створення додаткового сяйва на вилицях і в центрі чола використовуйте хайлайтер. Він додасть обличчю здорового та сяючого вигляду.

Четвертий етап - губи

Легкий блиск або матова помада

На губах вибери нейтральні відтінки - рожевий, нюдовий або персиковий. Для романтичного образу ідеально підійде легкий блиск для губ, але якщо ти хочеш більш виразного акценту, використовуй матову помаду у відтінку, близькому до природного кольору губ.

Завершальний штрих

Пройдіться по всьому макіяжу закріплювальним спреєм, щоб він тримався весь день і не втрачав своєї стійкості.

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