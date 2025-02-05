День святого Валентина-2025. Чому ми святкуємо день закоханих саме 14 лютого?

День святого Валентина - одне з найпопулярніших свят, яке щороку об’єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом, його історія має глибоке коріння, що сягає античних часів.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як виникло це свято, ким був святий Валентин і як традиції змінювалися протягом століть.

Історія Дня святого Валентина: походження та традиції

День святого Валентина має давнє коріння, що сягає римських Луперкалій - свята родючості, яке відзначали 15 лютого. Це був язичницький обряд, під час якого приносили в жертву козлів, а їхньою шкірою били жінок, вважаючи, що це сприяє народжуваності.

Коли християнство почало витісняти язичницькі традиції, папа Геласій I у V столітті офіційно скасував Луперкалії та встановив 14 лютого днем вшанування святого Валентина.

Хоча первинний сенс цього свята був релігійним, згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Згодом традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих.

Хто був святий Валентин

Достеменно невідомо, ким саме був святий Валентин, адже історики згадують кількох мучеників із цим ім’ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув’язнили та стратили 14 лютого.

Інша історія пов’язана з його ув’язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав їй листа, підписавши: "Твій Валентин". Це послання могло стати першою "валентинкою", а сам святий - покровителем закоханих.

Статуя святого Валентина у церкві в Дубліні (фото: Вікіпедія)

Середньовіччя: закріплення романтичних традицій

У середньовічній Європі День святого Валентина поступово асоціювався з коханням. Вважалося, що 14 лютого - день, коли птахи починають шукати собі пару.

Англійський поет Джеффрі Чосер у 1375 році закріпив цей образ у своїй поемі "Пташиний парламент", де писав, що саме цього дня кожен птах обирає собі пару. Пізніше Уільям Шекспір також романтизував це свято у своїх творах, сприяючи популяризації традиції писати любовні записки.

Найдавніша збережена "валентинка" датується 1415 роком і була написана герцогом Орлеанським своїй дружині, коли він перебував у в’язниці. З часом ця традиція поширилася серед усіх верств суспільства, сприяючи формуванню сучасних звичаїв святкування.

Поява сучасних традицій: валентинки, шоколад і Купідон

У XVII столітті в Європі стало модним дарувати листівки та вірші коханим у День святого Валентина. Масове виробництво "валентинок" розпочалося у 1840-х роках, коли американка Естер Хоуленд започаткувала виготовлення листівок із мереживом і стрічками.

У 1861 році Річард Кедбері створив першу коробку шоколадних цукерок у формі серця, започаткувавши ще одну традицію цього дня. Також образ Купідона - малюка з луком і стрілами - укорінився в культурі завдяки римській міфології, де він спочатку був відомий як Ерос, бог кохання.

Валентинка середини 19 сторіччя (фото: Вікіпедія)

Як День святого Валентина святкують сьогодні

Сьогодні День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. В цей день закохані обмінюються валентинками, квітами, подарунками та шоколадом. Крім романтичних традицій, у деяких країнах свято також присвячене дружбі.

Наприклад, у Фінляндії та Естонії 14 лютого відзначають День друзів. В Японії жінки дарують шоколад чоловікам, а рівно через місяць, 14 березня, у відповідь чоловіки дарують подарунки жінкам на так званий "Білий день".

У Південній Кореї святкування ще масштабніше - 14 лютого жінки дарують шоколад чоловікам, 14 березня чоловіки відповідають подарунками, а 14 квітня, у "Чорний день", ті, хто не отримав подарунків, збираються разом і їдять чорну локшину.

Хоча День святого Валентина часто критикують за комерціалізацію, його символіка продовжує надихати людей на вираження своїх почуттів, роблячи цей день особливим для всіх закоханих.

Сучасні валентинки у вітрині магазина у Британії (фото: Вікіпедія)