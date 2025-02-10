Макияж со стрелками на 14 февраля: блогерша поделилась своими секретами, чтобы выглядеть самой красивой

Макияж на День святого Валентина с эффектными стрелками - это прекрасный выбор для создания романтического и выразительного образа. Стрелки в макияже глаз подойдут для любого лука и могут добавить загадочности и шарма.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блогерши daria_piasta решило рассказать, как сделать такой макияж, если вы собираетесь со своей второй половинкой на праздничное мероприятие или в ресторан.

Макияж на 14 февраля следует начинать с базовых этапов, а акцент сделать на глазах и губах.

Первый этап - подготовка кожи

Очищение и увлажнение

Начните с очищения лица и нанесения увлажняющего крема, чтобы подготовить кожу к макияжу. Используйте легкий праймер, чтобы улучшить стойкость макияжа.

Тональный крем

Нанесите тональный крем или BB-крем, чтобы выровнять тон кожи. Лучше выбрать средство с легким или средним покрытием, чтобы кожа выглядела свежей и естественной.

Корректор

Используйте консилер, чтобы скрыть темные круги под глазами или небольшие недостатки.

Пудра

Зафиксируйте макияж с помощью пудры, чтобы лицо не блестело в течение дня.

Второй этап - макияж глаз

Брови

Подчеркните брови с помощью карандаша или геля для бровей. Придерживайтесь естественной формы, только немного выдели контур, чтобы они выглядели аккуратно.

Тени

Для романтичного макияжа глаз выберите мягкие, нежные оттенки. Подойдут пастельные розовые, персиковые или коричневые тени. Нанесите светлый оттенок на подвижное веко и немного затемните внешний угол глаза более темным тоном для создания глубины.

Стрелки

Для стрелок используем жидкую подводку или карандаш для глаз. Лучше всего начать с тонкой линии у внутреннего уголка глаза и постепенно утолщать ее к внешнему уголку. Стрелки могут быть классическими, с изогнутым хвостиком, или немного приподнятыми вверх, чтобы создать более драматичный эффект. Если хотите сделать стрелки более смелыми, можно слегка удлинить их.

Лайфхак: чтобы нарисовать ровные стрелки, блогерша приклеила полоски скотча возле глаз. Таким образом будет удобнее рисовать стрелки, если у вас нет большого опыта.

Тушь

Завершите макияж глаз нанесением туши на верхние и нижние ресницы. Для большей выразительности используйте тушь для объема или удлинения ресниц.

Третий этап - контуринг

Румяна

На щеки можно нанести нежные румяна персикового или розового оттенка, чтобы придать лицу свежесть. Лучше всего выбрать кремовую текстуру, которая будет естественно выглядеть и легко растушевываться.

Хайлайтер

Для создания дополнительного сияния на скулах и в центре лба используйте хайлайтер. Он добавит лицу здоровый и сияющий вид.

Четвертый этап - губы

Легкий блеск или матовая помада

На губах выбери нейтральные оттенки - розовый, нюдовый или персиковый. Для романтичного образа идеально подойдет легкий блеск для губ, но если ты хочешь более выразительный акцент, используй матовую помаду в оттенке, близком к естественному цвету губ.

Завершающий штрих

Пройдитесь по всему макияжу закрепляющим спреем, чтобы он держался весь день и не терял своей стойкости.

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