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Як повторити трендовий макіяж Кім Кардашьян: блогерка поділилася лайфхаками (відео)

Субота 12 жовтня 2024 11:43
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Як повторити трендовий макіяж Кім Кардашьян: блогерка поділилася лайфхаками (відео) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Катерина Собкова

Чимало модниць полюбляють приміряти на себе різні образи - це стосується і одягу, і макіяжу. Наприклад, можна поекспериментувати та зробити мейкап, як у американської телезірки та інста-діви Кім Кардашьян.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким у Instagram поділилася блогерка daria_piasta, розповідає про всі лайфхаки, як його зробити.

Як повторити макіяж Кім Кардашьян

Спочатку необхідно нанести тональний крем. Наносимо його щільним шаром і розтушовуємо, щоб перекрити всі нерівності на шкірі.

Замість рум'ян блогерка пропонує скористатися своїм лайфхаком - використовувати коричневу помаду. Важливо: робити це потрібно на неприпудрений тон. Наносимо на вилиці та розтушовуємо пензлем, як на відео.

Як повторити трендовий макіяж Кім Кардашьян: блогерка поділилася лайфхаками (відео)Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Далі наносимо бронзер, який Кім Кардашьян використовує досить активно у своєму макіяжі. Його використовуємо для контурингу і щоб надати обличчю більш засмаглого вигляду. Наносимо на вилиці і затемнюємо периферію обличчя.

Центральна частина обличчя у Кім висвітлена, тому беремо світлий консилер. Наносимо його під очі, на спинку носа, лоб і підборіддя. Тушуємо все спонжиком.

Щоб додати блиску, використовуємо хайлайтер - його необхідно нанести на верх вилиць, спинку і кінчик носа.

В самому кінці додаємо матуючу пудру, але наносимо її лише там, де не були використані сухі продукти.

Також необхідно підкреслити брови, які у Кім Кардашьян дуже гарні. За допомогою олівця малюємо натуральну форму.

Як повторити трендовий макіяж Кім Кардашьян: блогерка поділилася лайфхаками (відео)Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Міжвійку також підкреслимо за допомогою коричневого олівця, розтушовуємо на рухомій повіці пензлем.

Приступаємо до макіяжу очей: зверху наносимо пильно-рожевий відтінок, на рухому повіку світлий відтінок, а на нижню - насичений коричневий. Темно-коричневим також імітуємо розтушовану стрілку. Наприкінці наносимо туш у кілька шарів.

Для губ використовуємо коричневий олівець - обводимо по контуру, щоб зробити їх візуально об'ємнішим. Потім наносимо матову помаду і зверху трохи припудрюємо.

Раніше ми розповіли, як зробити трендовий макіяж у стилі 90-х.

Також подивіться, як накрутити волосся без стайлера.

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