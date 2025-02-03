Легкий макіяж в офіс за 10 хвилин: блогерка поділилася простими лайфхаками (відео)

Легкий макіяж для офісу - це ідеальний варіант для створення акуратного, свіжого і професійного образу. Він має бути мінімалістичним, щоб підкреслити природну красу і не відвертати увагу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост блогерки daria_piasta вирішило розповісти, як зробити такий макіяж.

Підготовка шкіри

Почніть зі зволожувального крему, щоб підготувати шкіру до макіяжу. Для кращого результату використовуйте праймер, який допоможе приховати пори і зробить макіяж більш стійким.

Тональний засіб

Обирайте легкий тональний засіб або BB-крем з легким покриттям. Це надасть обличчю рівного кольору, не обтяжуючи його. Якщо потрібно приховати невеликі недосконалості, використовуйте коректор на проблемних ділянках, наприклад, під очима або на почервоніннях.

Рум'яна

Щоб надати обличчю свіжості, використовуйте рум'яна в нейтральних або ніжних рожевих відтінках. Вони мають бути з легким сяйвом, щоб створити природний рум'янець.

Брови

Для брів використовуйте олівець або гель у тон волоссю. Головне - не перестаратися, брови мають мати природний і акуратний вигляд.

Очі

Для офісного макіяжу використовуйте нейтральні тіні - бежеві, коричневі або персикові відтінки. Легкий макіяж очей можна створити, просто розтушувавши світлий відтінок на повіці, а потім злегка затемнивши зовнішній куточок. Якщо хочете зробити погляд виразнішим, використовуйте тонку лінію підводки, яка підкреслить форму очей. Для більш натурального ефекту підводку можна замінити на темно-коричневу або сіру туш.

Туш для вій

Легкий шар туші додасть очам виразності. Уникайте занадто густих шарів - достатньо одного легкого шару для природного ефекту.

Губи

Для губ виберіть відтінки нюд або рожевого, як-от помада в колір ваших губ або блиск із легким відтінком. Такий макіяж має природний вигляд і не потребує постійного оновлення протягом дня.

Фіксація

Закінчіть макіяж легким шаром прозорої пудри, щоб закріпити макіяж і прибрати блиск. Також можна використовувати спрей для фіксації макіяжу, щоб він тримався довше.

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