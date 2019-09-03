РАДА ОТМЕНИЛА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ

Иллюстративное фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Парламент принял соответствующий законопроект во втором чтении

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подчеркнем, законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года. Нардепы направили этот документ вместе с альтернативным проектом, внесенным группой депутатов, на оценку Конституционного суда. Оба документы были признаны КСУ такими, что не противоречат Основному закону. Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.

"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.

Суть документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.

"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.

Напомним, 19 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону законопроект пятого президента Петра Порошенко об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. "Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - постановил КСУ.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Президент настаивал на рассмотрении именно проекта закона №7203.

Так, в ночь с 29 на 30 августа Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов за основу в первом чтении.