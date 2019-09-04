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Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 13:47
Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)
Богдан пародіював Порошенка в Раді (колаж: РБК-Україна)

Андрій Богдан виконував "пантоміму" для народних депутатів, які сиділи в залі

Під час виступу екс-президента Петра Порошенка на тему зняття депутатської недоторканності у Верховній Раді глава Офісу президента Андрій Богдан відзначився дивною поведінкою.

Коли Порошенко зачитував промову з трибуни, Богдан пародіював п'ятого президента. Він піднімав руки, сміявся і кривлявся. А Зеленський, що сидів поруч з ним, ледь стримував емоції - зітхав, ховав обличчя і хапався за голову.

У мережі Facebook опублікували відповідне відео.

Богдан пародіював Порошенка в Раді (відео: facebook.com)

Варто зазначити, що все відбувалося ще під час першого голосування за законопроект.

Також в мережі опублікували відео, на якому можна більш докладно розглянути реакцію Зеленського на промову Порошенка. Президент зітхав, прикривав обличчя і хапався за голову.

Реакція Володимира Зеленського на промову Порошенка (YouTube/НАШ)

Користувачі мережі провели аналогію поведінки Андрія Богдана з програмою "Розсміши коміка" і поведінкою школяра в школі, який кривляє вчителя, поки той не бачить.

Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)

Скрін коментарів

Раніше ми писали, що народний депутат 47-річна Олена Криворучкіна засвітила у Верховній Раді інтимне листування.

Також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" публічно осоромився - забув прізвище новообраного прем'єр-міністра.

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