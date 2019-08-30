Забыл фамилию премьера: нардеп "Слуги народа" публично оконфузился (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Народный депутат забыл, за кого только что проголосовал

Народный депутат новоизбранной Верховной Рады оконфузился во время интервью в клкуарах парламента. Представитель партии "Слуга народа" Артем Дмитрук не мог вспомнить, за кого он голосовал во время утверждения в должности премьер-министра.

Так, Дмитрука после голосования 29 августа спросили, кого Рада избрала новым премьером. На что нардеп уклончиво ответил, мол, "вы же видели, вы знаете". Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter.

А когда журналистка попросила назвать имя и фамилию нового премьера (Алексея Гончарука. - Ред.), депутат начал рассказывать о его высокой квалификации, которую он смог оценить во время "тренинга" в Трускавце.

"Я знаю, что это хороший специалист, достаточно профессиональный человек. Вообще все люди, которые назначались на министерские должности, достаточно профессиональные люди".

Радио Свобода спросило вчера депутата от «Слуги народа» Артема Дмитрука о новоизбранного премьер'ер-министра Украины Алексея Гончарука. Народный избранник не смог назвать имени нового главы правительства. pic.twitter.com/gCdPNAgqco — Радио Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

Депутат Слуги народа опозорился в Раде из-за премьера Гончарука (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Пользователи сети иронизируют над подобным ляпом, который допустил нардеп.

"И эти люди смеялись с казака Гаврилюка", - написал один из пользователей.

"А имя президента у него шариковой ручкой на ладони написано", - иронизирует юзер.

"Кличко отдыхает", - констатировал очередной комментатор.

Скрин: twitter.com/radiosvoboda

Кстати, недавно мы писали, на каких авто предпочитают добираться на работу сотрудники нового Кабинета министров. Кое-кто отдает предпочтение метрополитену и даже лошадям.

Также сообщалось, что Уляна Супрун попрощалась с командой Минздрава и украинцами во время акции благодарности, которую активисты провели под стенами министерства.