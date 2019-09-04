Сколько получает народный депутат в месяц: инфографика

Сколько получает народный депутат в месяц (коллаж: РБК-Украина)

Депутат Верховной Рады кроме оклада имеет множество различных льгот

Депутат Верховной Рады за один месяц зарабатывает довольно крупную сумму, если сравнивать со средней зарплатой украинцев. Что же, кроме официального оклада, входит в заработок народного избранника, в материале Styler.

Так, материальное обеспечение нардепа за месяц может составлять от 100 до 150 тысяч гривен.

В кругленькую сумму входят:

должностной оклад,

"депутатские", или вторая зарплата,

компенсация на аренду жилья, проезд, телефонную связь,

командировочные,

а также фонд на оплату помощникам и консультантам - ими нардеп распоряжается по своему усмотрению, пишет cost.ua.

Должностной оклад обычного нардепа составляет десять прожиточных минимумов, то есть 19 210 грн "грязными" (без уплаты налогов).

Вторая зарплата (депутатские) - так называют "возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий". Она равна окладу нардепа. В сумме выходит почти 40 000 грн "грязными".

Если учесть, что с 27 ноября 2014 до 30 июня 2019 нардепы восьмого созыва получили из госбюджета заработную плату на общую сумму 469 млн 12 200 грн, получается, что средняя зарплата одного парламентария составила около 92 000 грн (без уплаты налогов).

Фонд на помощников и консультантов составляет около 48 000 грн (25 прожиточных минимумов). При этом нардеп может распоряжаться им, как посчитает нужным. Депутат может нанять до 31 помощника.

Компенсация расходов на проезд (по территории Украины). По итогам 2018 года депутатам "компенсировали" 90 000 грн в год на одного нардепа (около 7500 грн в месяц). А такой льготой воспользовались за минувший год 282 избранника.

Компенсация на аренду жилья или гостиничный номер. В июне 2018 года сумма компенсации составляла 19 500 грн на одного депутата.

Суточные во время зарубежных командировок. Депутаты восьмого созыва потратили на коммандировки за границу 38 млн 253 600 грн.

Сколько получает народный депутат в месяц (фото: cost.ua)

Кроме того, в 2018-м году народным депутатам компенсировали по 5000 грн на телефонные разговоры, 8000 грн на командировки помощникам в избирательные округа, 2000 грн на аренду помещений в округах для приема граждан.

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