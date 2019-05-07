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Лорд Маунтбеттен-Виндзор: что известно о сыне Меган Маркл

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 15:08
Лорд Маунтбеттен-Виндзор: что известно о сыне Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри 6 мая стали родителями (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями 6 мая

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын. Мальчик появился на свет 6 мая в городке Виндзор и получил титул лорд - лорд Маунтбеттен-Виндзор.

На данный момент все подробности рождения сынишки Меган и Гарри держат в секрете. Но Styler постарался собрать всю информацию о первенце герцога и герцогини Сассекских, которая известна на сегодня.

Лорд Маунтбеттен-Виндзор: что известно о сыне Меган Маркл

Британия празднует рождение сына принца Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/business)

Так, известно, что новорожденный весит 3 кг 300 г. Родился он, если верить представителям Букингемского дворца, в 5:26 утра, однако факт рождения мальчика был предан огласке лишь около 14:00 по лондонскому времени. Сейчас мать и ребенок совершенно здоровы и находятся в полном порядке. 

Принц Гарри, выступая перед журналистами и фанатами королевской семьи, сообщил, что мир увидит его наследника уже через два дня. Также он сказал, что невероятно гордится своей женой. Кроме того, Гарри чувствует себя "совершенно счастливым", а рождение мальчика - это самое потрясающее событие в его жизни.

Принц Гарри дал интервью после рождения сына

Скорее всего, малыш уже спит в своей новой и очень современной (по словам источников, помогавшим с ремонтом королевской семье) комнате. В процессе ее создания использовались новейшие технологии.

"Не ожидайте увидеть розовый или голубой. Скорее всего, это будет монохромная палитра - как мне сказали, цветовая тема для комнаты ребенка Меган и Гарри будет в белых и серых тонах", - рассказал инсайдер одному из британских таблоидов.

Лорд Маунтбеттен-Виндзор: что известно о сыне Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Букмекеры принимают ставки на то, как счастливые родители назовут своего малыша. Сейчас на сайтах контор лидируют Артур, Альберт, Филипп и Джеймс. Сами же 37-летняя Меган и 34-летний Гарри расскажут о выбранном имени для маленького лорда через пару дней. 

Тем временем астрологи уже во всю предсказывают судьбу мальчика. Правнук Елизаветы ІІ, говорит астропсихолог Аарон Мейсон, будет расти уравновешенным, решительным и талантливым. Особенно у него будет отличный музыкальный слух и мальчик с легкостью сможет освоить практически любой музыкальный инструмент.

"Возможно, сегодня на свет появилась новая рок-звезда!" - сказал Мейсон.

Напомним, что Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына.

Сюжет для шпионского фильма: как рожала Меган Маркл Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына
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