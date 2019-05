Я на седьмом небе: принц Гарри эмоционально прокомментировал рождение сына

Принц Гарри рассказал, что чувствует после рождения своего первенца

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями в понедельник, 6 мая. Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут. Через несколько часов счастливый отец, который присутствовал при рождении своего первенца, пообщался с прессой и поделился своими эмоциями. Об этом сообщает CNN.

Принц Гарри признался, что в его жизни не так много было рождений ребенка, но рождение его сына – это было что-то невероятное.

"Это было удивительно, абсолютно невероятно, и, как я уже сказал, я невероятно горжусь своей женой. Как сказал бы каждый отец и родитель, наш ребенок просто потрясающий. За этого малыша можно просто умереть, поэтому я просто на седьмом небе", - сообщил прессе принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Какое имя дадут новорожденному принц Гарри и Меган Маркл пока не известно, и герцог Сессекский отметил, что более детально сообщит обо всем в среду, 8 мая.

"Ребенок немного запоздал, поэтому у нас было немного времени, чтобы подумать об этом. Мы увидимся с вами, ребята, примерно через два дня, как и планировалось", - добавил принц Гарри.

Prince Harry spoke to the press just after the #royalbaby's birth: "It’s been the most amazing experience I could ever have possibly imagined." https://t.co/7TQEa5VJxr pic.twitter.com/JxqeSVd45L