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Я на седьмом небе: принц Гарри эмоционально прокомментировал рождение сына

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 18:25
Я на седьмом небе: принц Гарри эмоционально прокомментировал рождение сына
Меган Маркл родила сына (Коллаж РБК-Украина)

Принц Гарри рассказал, что чувствует после рождения своего первенца

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями в понедельник, 6 мая. Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут. Через несколько часов счастливый отец, который присутствовал при рождении своего первенца, пообщался с прессой и поделился своими эмоциями. Об этом сообщает CNN.

Принц Гарри признался, что в его жизни не так много было рождений ребенка, но рождение его сына – это было что-то невероятное.

"Это было удивительно, абсолютно невероятно, и, как я уже сказал, я невероятно горжусь своей женой. Как сказал бы каждый отец и родитель, наш ребенок просто потрясающий. За этого малыша можно просто умереть, поэтому я просто на седьмом небе", - сообщил прессе принц Гарри.

Я на седьмом небе: принц Гарри эмоционально прокомментировал рождение сына

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Какое имя дадут новорожденному принц Гарри и Меган Маркл пока не известно, и герцог Сессекский отметил, что более детально сообщит обо всем в среду, 8 мая.

"Ребенок немного запоздал, поэтому у нас было немного времени, чтобы подумать об этом. Мы увидимся с вами, ребята, примерно через два дня, как и планировалось", - добавил принц Гарри.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Меган Маркл и принца Гарри родился наследник. Их сын появился на свет 6 мая 2019 года.

А также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США.

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