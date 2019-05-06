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Меган Маркл родила ребенка: все подробности

STYLERПерсоны    06.05.2019 - 16:51
Меган Маркл родила ребенка: все подробности
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл стала счастливой мамой

Меган Маркл родила сына. Долгожданное пополнение в королевской семье состоялось в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают западные СМИ.

Известно, что роды 37-летней герцогини Сассекской состоялись в больнице. Во время появления на свет рядом с Меган был ее супруг 34-летний принц Гарри. 

Сын Меган Маркл и принца Гарри, родившийся с весом 3.260 кг станет седьмым в очереди на королевский престол. 

Ранее сообщалось, что еще 26 апреля возле Фрогмор-хауса заметили машину "скорой" помощи, а над королевской резиденцией летал вертолет. Но позже медики опровергли эту информацию, сказав, что это была "учебная тревога".

А 6 мая все мировые СМИ облетела новость о том, что Меган Маркл отправилась в больницу, так как у нее начались схватки. Вскоре на официальной странице герцогов в Instagram появилось сообщение, что в их семье родился первенец.

Меган Маркл родила ребенка: все подробности

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Известно, что у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик, хотя ранее пара заявила, что первое время будет держать рождение малыша в тайне.

Но, тем не менее, герцогиня недавно сказала, что хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Меган Маркл родила ребенка: все подробности

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

В официальном аккаунте в Instagram герцога и герцогини Сассекской появилась информация о рождении мальчика. В сообщении сказано, что мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо и более детальная информация появится в ближайшее время. 

Меган Маркл родила ребенка: все подробности

Скриншот поста (instagram.com/sussexroyal)

Поклонники королевской пары по всему миру ликуют, приветствуя появление первенца герцогов на свет. Они оставляют множество комментариев в соцсетях:

  • "Поздравляем! С нетерпением ждем первые фото малыша!"
  • "Я переволновалась не меньше, чем Меган!"
  • "Поздравляем! Невероятная новость!"
  • "Это лучшая новость за прошедший год!"
  • "Здоровья малышу!"
  • Поскорее бы увидеть его фото!"

К слову, ранее сообщалось, что после того, как Меган и Гарри освоятся с ролью родителей, их могут отправить в Африку на долгих три года.

Поклонники герцогов Сассекских во всем мире ликуют, приветствуя королевского первенца.

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