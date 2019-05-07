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Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына

STYLERПерсоны    07.05.2019 - 08:19
Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сына
Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Принц Гарри и Меган Маркл в скором времени покажут ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл планируют показать новорожденного сына за пределами территории Виндзорского замка в ближайшее время. Об этом информирует издание Hello!

6 мая, утром, у Меган Маркл и принца Гарри, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, родился сын. После известия о рождении ребенка принц Гарри сказал, что уже через два дня желающие смогут увидеть новую семью из трех человек.

Он сказал: "Я думаю, что мы увидимся, вероятно, через два дня, как и планировалось, всей семьей, чтобы иметь возможность поделиться этим с Вами, и чтобы все могли видеть ребенка".

Принц Гарри рассказал, когда впервые покажет новорожденного сынаМеган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Кроме того, фотографии королевского ребенка будут опубликованы на официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram, где пара активно публикует невиданные ранее фотографии. 

Гарри также говорил о любых возможных именах для мальчика. "Все еще думаю об именах. Ребенок немного запоздал, поэтому у нас было немного времени, чтобы подумать об этом", - сказал он. 

Мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США.

Ранее герцогиня Сассекская заявила, что Кейт Миддлтон ей завидует. Немаловажную роль в данной ситуации, по мнению экспертов, сыграла беременность Меган Маркл, к персоне которой сейчас проявляют максимум внимания. 

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон прилагает все усилия для того, чтобы помирить братьев - принца Уильяма и принца Гарри, поскольку конфликты в семье ей изрядно надоели.

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