Астролог предрек судьбу сына Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл родила сына 6 мая (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл родила сына 6 мая. Астролог рассказал, каким будет жизненный путь нового члена королевской семьи

Меган Маркл родила сына в больнице Виндзора. Известно, что во время появления малыша на свет рядом с Меган был принц Гарри. Имя первенца счастливые родители пока держат в тайне.

Тем временем во всем мире рождение ребенка Меган Маркл и принца Гарри - тема номер один для обсуждения. Авторитетные СМИ держат в курсе всех событий, связанных с пополнением в семье герцога и герцогини, а тысячи британцев лично приехали в Виндзор, чтобы с песнями, танцами и шампанским праздновать рождение малыша.

Сын Меган и Гарри родился в один день с этим забавным стариком (фото: twitter.com/DelMody)

И хотя информации о ребенке Меган и Гарри совсем мало, астрологи уже предсказывают судьбу мальчика.

Так, говорят специалисты, правнук Елизаветы ІІ, который родился 6 мая под знаком Зодиака Телец, будет расти уравновешенным, решительным и талантливым. Особенно, считают астрологи, у него будет отличный музыкальный слух и мальчик с легкостью сможет освоить практически любой музыкальный инструмент.

"Возможно, сегодня на свет появилась новая рок-звезда!" - говорит астропсихолог Аарон Мейсон.

Возможно, ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет выглядеть так через год-два (коллаж РБК-Украина)

Помимо вышеперечисленных качеств, мальчик будет расти отзывчивым и готовым всегда прити на помощь нуждающимся в этом людям.

Вместе с тем специалист предрекает сыну Меган Маркл и принцу Гарри счастливую семейную жизнь - он найдет единственную и неповторимую спутницу жизни, с которой будет жить душа в душу.

Добавим, что день рождение сын герцогини Сассексской будет праздновать в один день с голливудским красавчиком Джорджем Клуни и экс-премьер-министром Великобритании Тони Блером.

Меган Маркл и принц Гарри (коллаж РБК-Украина)

Интересно, что если бы Меган Маркл и принц Гарри строго придерживались всех церковных католических традиций, то своего сына они, скорее всего, назвали бы одним из этих имен: Джерард, Доменик, Евод или Люциус.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри подыскивают себе дом в Калифорнии.