Лорд Маунтбеттен-Віндзор: що відомо про сина Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі 6 травня стали батьками (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі вперше стали батьками 6 травня

У Меган Маркл і принца Гаррі народився син. Хлопчик з'явився на світ 6 травня в містечку Віндзор і отримав титул лорд - лорд Маунтбеттен-Віндзор.

На даний момент всі подробиці народження синочка Меган і Гаррі тримають у секреті. Але Styler постарався зібрати всю інформацію про первістка герцога і герцогині Сассекських, яка відома на сьогодні.

Британія святкує народження сина принца Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/business)

Так, відомо, що новонароджений важить 3 кг 300 г. Народився він, якщо вірити представникам Букінгемського палацу, о 5:26 ранку, проте факт народження хлопчика був відданий розголосу лише близько 14:00 за лондонським часом. Зараз мати і дитина абсолютно здорові і знаходяться у повному порядку.

Принц Гаррі, виступаючи перед журналістами і фанатами королівської сім'ї, повідомив, що світ побачить його спадкоємця вже через два дні. Також він сказав, що неймовірно пишається своєю дружиною. Крім того, Гаррі почуває себе "абсолютно щасливим", а народження хлопчика - це сама приголомшлива подія в його житті.

"We're both absolutely thrilled."



This is the moment Prince Harry announced that his wife Meghan, the Duchess of Sussex, had given birth to a baby boy .



Read more about the new #RoyalBaby here: https://t.co/wddVPOTNQm pic.twitter.com/5B8erqWTLI — Sky News (@SkyNews) May 6, 2019

Принц Гаррі дав інтерв'ю після народження сина

Швидше за все, малюк уже спить у своїй новій і дуже сучасній (за словами джерел, які допомагали з ремонтом королівській сім'ї) кімнаті. У процесі її створення використовувалися новітні технології.

"Не чекайте побачити рожевий або блакитний. Швидше за все, це буде палітра монохромна - як мені сказали, колірна тема для кімнати дитини Меган і Гаррі буде в білих і сірих тонах", - розповів інсайдер одному з британських таблоїдів.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Букмекери приймають ставки на те, як щасливі батьки назвуть свого малюка. Зараз на сайтах контор лідирують Артур, Альберт, Філіп і Джеймс. Самі ж 37-річна Меган і 34-річний Гаррі розкажуть про обране ім'я для маленького лорда через пару днів.

Тим часом астрологи вже пророкують долю хлопчика. Правнук Єлизавети ІІ, каже астропсихолог Аарон Мейсон, буде рости врівноваженим, рішучим і талановитим. Особливо у нього буде чудовий музичний слух і хлопчик з легкістю зможе освоїти практично будь-який музичний інструмент.

"Можливо, сьогодні на світ з'явилася нова рок-зірка!" - сказав Мейсон.

Нагадаємо, що Посольство України привітало принца Гаррі і Меган Маркл з народженням сина.