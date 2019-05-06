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Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына

Новости » Общество    06.05.2019 - 19:20
Посольство Украины поздравило принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына
Фото: Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com TheBritishMonarchy)

У герцогини и герцога Сассекских 6 мая родился первенец

Посольство Украины в Великобритании поздравило принца Гарри и Меган Маркл, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских,  с рождением сына. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

"Мы искренне поздравляем принца Гарри и Меган, герцогиню Сассексскую, с рождением ребенка! Пусть его жизнь будет благословлена здоровьем, любовью и смехом", - говорится в сообщении.

Напомним, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.

Ребенок появился на свет рано утром 6 мая. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что это произошло в 5:26 лондонского времени (7:26 по киевскому). При рождении мальчик весил 3,26 кг. Принц Гарри присутствовал при родах, говорится в сообщении королевской семьи.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Соединенного Королевства Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания стала герцогиней Сассекской.

Отметим, о ее беременности Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что ребенок родится в конце апреля - начале мая. Однако пол будущего ребенка пара решила не разглашать.

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