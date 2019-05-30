Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

София Ротару (фото: vk.com/s.rotaru)

София Ротару удивила подписчиков светящимся видом

София Ротару, о болезни которой в последнее время ходят слухи, взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица выглядит посвежевшей и здоровой.

71-летняя исполнительница позирует возле красной телефонной будки в Лондоне. На снимке видно, что София Михайловна заметно похорошела и выглядит отдохнувшей и счастливой.

В соцсеть фото выложил сын Ротару - Руслан Евдокименко.

София Ротару (фото: instagram.com/rusevdokimenko)

Поклонники в комментариях пишут, что не узнают Софию Михайловну и радуются, что у нее все хорошо со здоровьем.

Она ли это?

Красивая и успешная женщина! И в том возрасте, когда она сама решает на сколько ей выглядеть!

Прелестная дама! Украшайте мир, дорогая София!

Как ни крути - София Михайловна самая стильная и модная женщина.

Руслан, у вас самая шикарная и лучшая мама в мире. Берегите ее. София Михайловна - потрясная красотка.

Вау! Софию Михайловну не узнать.Так стильно!

Софию Ротару не узнали поклонники на новом фото (скрин: instagram.com/rusevdokimenko)

Также сын Софии Ротару поделился с поклонниками его звездной мамы фото с совместного отдыха в одном из лондонских ресторанов.

София Ротару в лондонском ресторане (фото: instagram.com/rusevdokimenko)

К слову, недавно СМИ облетела новость о том, что София Ротару проходит химиотерапию из-за туберкулеза.

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.

А в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления.