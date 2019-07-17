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Ліз цілуватися: Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені (відео)

STYLERПерсони    17.07.2019 - 11:41
Ліз цілуватися: Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені (відео)
Софія Ротару (фото: УНІАН)

Софія Ротару не захотіла близького контакту з фанатом

Софія Ротару нещодавно виступила на фестивалі "Слов'янський базар" у білоруському Вітебську. Після того, як виконавиця закінчила співати, до неї на сцену почали виходити шанувальники з квітами, але одному з них Ротару явно була не рада.

В мережу потрапило відео, на якому можна помітити, що співачка з радістю приймає квіти від шанувальників, а з деякими навіть обмінюється дружніми поцілунками у щоку.

Ліз цілуватися: Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені (відео)

Софія Ротару у Вітебську (фото: instagram.com)

Але коли на сцену вийшов молодий чоловік у білій сорочці з букетом троянд, Софія Михайлівна різко простягнула руку, щоб не дати хлопцеві наблизиться до неї. Він мав намір поцілувати співачку.

Ротару різко відійшла в бік і продовжила приймати овації глядачів. А молодий чоловік поспішно пішов.

Ліз цілуватися: Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені (відео)

Софія Ротару відштовхнула шанувальника (скрін: YouTube)

Пізніше з'ясувалося, що молода людина часто приїжджає спеціально на виступи співачки і докучає їй своєю увагою.

На сцені у Вітебську 71-річна Софія Михайлівна виконала пісні "Давай влаштуємо літо", "Я хочу танцювати з тобою" та "Одна калина".

Софія Ротару відштовхнула шанувальника (відео: YouTube)

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару розповіла, що вже більше десяти років живе у Києві і вважає себе киянкою. Чим спростувала домисли російських пропагандистів про те, що українська співачка проживає в окупованому Криму.

Як повідомлялося раніше, племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила в серйозні неприємності під час подорожі в Барселону.

Також ми писали, що нещодавно Софія Ротару розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка чудово виглядає.

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