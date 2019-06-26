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София Ротару бесплатно выступит в Киеве: когда и где

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 15:54
София Ротару бесплатно выступит в Киеве: когда и где
София Ротару выступит 9 июля на Atlas Weekend 2019 в Киеве (Фото: коллаж РБК-Украина)

София Ротару станет "звездой" первого дня Atlas Weekend 2019

София Ротару станет хедлайнером в первый день грандиозного фестиваля Atlas Weekend 2019. Концерт традиционно пройдет в Национальном Экспоцентре Украины (ВДНХ). Музыкальное действо начнется 9 июля и завершится 14 июля.

Народная артистка Украины выступит на главной сцене (Main Stage) 9 июля с 22:20 до 23:00. Отметим, что добрым правилом феста являются бесплатные концерты в первый день, и все желающие смогут насладиться качественной музыкой знаменитых украинских артистов.

София Ротару бесплатно выступит в Киеве: когда и где

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Так, 9 июля на ВДНХ на Atlas Weekend 2019 с 15:00 зрители смогут насладиться концертными выступлениями: 

  • MOZGI
  • NK Настя Каменских
  • DZIDZIO
  • Павло Зибров
  • Alekseev
  • Kyivstoner
  • Артем Пивоваров
  • TamerlanAlena
  • Агонь
  • БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
  • Злата Огневич
  • Alyosha
  • Laud
  • Ivan Navi
  • NIKITA LOMAKIN
  • ДОРОШ

...и не только. 

 

Фото: скрин atlasweekend.com/schedule

Всего на Atlas Weekend предусмотрено шесть сцен, на которых за шесть фестивальных дней перед киевлянами и гостями столицы на open-air выступят около 250 исполнителей и групп со всего мира.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 станут культовые Black Eyed Peas, электронный дуэт The Chainsmokers, группа Сплин, американский рэпер A$AP Rocky и британский бунтарь Liam Gallagher, известный многим по группе Oasis. Также особое внимание в лайн-апе стоит обратить на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta и Our Last Night. 

 Видео: YouTube / Atlas Weekend 2018 Official Aftermovie

Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону. 

Напомним, ранее мы писали о самых интересных фактах про Sziget Festival.

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