ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 16:11
Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет
Какие тарифы выросли летом (коллаж РБК-Украина)

Летом 2019 года уже некоторые тарифы выросли. Что будет с ценами на газ и электроэнергию дальше - читайте на Styler

Тарифы на некоторые услуги летом 2019 года вырастут в Украине. Так, с 1 июня для населения цены на газ уже повысились. Но это не все изменения тарифов, которые ждут украинцев в ближайшее время.

Тарифы на газ

С 1 июня 2019 года цены на газ для населения в Украине повысились, для промышленных потребителей - снизились. В Ассоциации газового рынка Украины говорили, что с первого месяца лета украинцам придется платить на 5,2% больше, чем в мае.

Но в  "Нафтогазе" сразу успокоили украинцев и пообещали цены на газ для населения в июле снизить на 8%. 

Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет

Тарифы на газ повысились (фото: РБК-Украина)

Тарифы на электроэнергию

С 1 июля в полном масштабе должен заработать закон про рынок электроэнергии. Начнет действовать правило прямой купли-продажи электроэнергии между субъектами рынка. При этом существует риск того, что при запуске рынка может повыситься цена на электроэнергию для населения. По мнению некоторых экспертов, с июля украинцам придется платить до 28% больше за свет. 

Но в Кабмине успокаивают украинцев и обещают, что рост тарифов на электроэнергию будут сдерживать всеми возможными способами.

Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет

Иллюстративное фото (фото: bogodukhiv-rada.gov.ua)

Тарифы на оформление паспортов

Оформить загранпаспорт теперь обойдется рядовому украинцу дороже. С 1 июня за "срочный" документ придется заплатить 1034 грн вместо 810 грн, а за обычный - 682 грн вместо 557 грн. Также дороже обойдется и оформление ID-карты (с 279 до 345 грн), а "быстрая" процедура будет стоить 471 грн вместо 368.

Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет

Тарифы на оформление паспортов повысились (фото: asn.in.ua)

О том, каких еще перемен ждать украинцам этим летом - читайте в материале Styler.

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения НКРЭКУ может сдержать рост тарифов на электроэнергию
Новости Украины тарифы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь