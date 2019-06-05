Лето 2019: что будет с тарифами на газ и свет

Какие тарифы выросли летом (коллаж РБК-Украина)

Летом 2019 года уже некоторые тарифы выросли. Что будет с ценами на газ и электроэнергию дальше - читайте на Styler

Тарифы на некоторые услуги летом 2019 года вырастут в Украине. Так, с 1 июня для населения цены на газ уже повысились. Но это не все изменения тарифов, которые ждут украинцев в ближайшее время.

Тарифы на газ

С 1 июня 2019 года цены на газ для населения в Украине повысились, для промышленных потребителей - снизились. В Ассоциации газового рынка Украины говорили, что с первого месяца лета украинцам придется платить на 5,2% больше, чем в мае.

Но в "Нафтогазе" сразу успокоили украинцев и пообещали цены на газ для населения в июле снизить на 8%.

Тарифы на газ повысились (фото: РБК-Украина)

Тарифы на электроэнергию

С 1 июля в полном масштабе должен заработать закон про рынок электроэнергии. Начнет действовать правило прямой купли-продажи электроэнергии между субъектами рынка. При этом существует риск того, что при запуске рынка может повыситься цена на электроэнергию для населения. По мнению некоторых экспертов, с июля украинцам придется платить до 28% больше за свет.

Но в Кабмине успокаивают украинцев и обещают, что рост тарифов на электроэнергию будут сдерживать всеми возможными способами.

Иллюстративное фото (фото: bogodukhiv-rada.gov.ua)

Тарифы на оформление паспортов

Оформить загранпаспорт теперь обойдется рядовому украинцу дороже. С 1 июня за "срочный" документ придется заплатить 1034 грн вместо 810 грн, а за обычный - 682 грн вместо 557 грн. Также дороже обойдется и оформление ID-карты (с 279 до 345 грн), а "быстрая" процедура будет стоить 471 грн вместо 368.

Тарифы на оформление паспортов повысились (фото: asn.in.ua)

О том, каких еще перемен ждать украинцам этим летом - читайте в материале Styler.