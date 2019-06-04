НКРЭКУ может сдержать рост тарифов на электроэнергию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обнародовано письмо регулятора в адрес Кабмина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) допускает возможность приостановки роста тарифов для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованное в СМИ письмо регулятора в адрес Кабмина.

В частности, комиссия предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который может быть запущен 1 июля 2019 года. Отмечается, что это обеспечит неизменность тарифов для бытовых потребителей и сдерживание роста тарифов для промышленных потребителей.

Регулятор считает, что текущая модель ПСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, поэтому ее необходимо усовершенствовать.

"НКРЭКУ предоставляет предложения относительно возложения на участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажа не менее 80% электроэнергии, произведенной АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене; 2. продажа не менее 50% электроэнергии, произведенной ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене; 3. закупка поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии; 4. закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии с целью компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу/распределение; 5. обязать АЭС заказывать в ПУП и оплачивать услугу по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей", - говорится в письме.

Такой подход может обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам, отмечает регулятор.

"Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электрической энергии, установить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей поставки, что исключает потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечить получать АЭС и ГЭС прогнозируемый и стабильный денежный поток. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения", - говорится в документе.

Источник документа - obozrevatel.com

После утверждения соответствующей модели регулятор сможет посчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на заседании в среду 5 июня примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон нам дает возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

После заседания СНБО на прошлой неделе секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что независимо от даты введения рынка электроэнергии правительство может обеспечить стабильность тарифов.