Цены на газ для населения выросли с 1 июня

Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В каждой области тарифы будут отличаться

Цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей - снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

По данным Ассоциации газового рынка Украины, в июне "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения по цене 6 299 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки, распределения), что 5,2% выше, чем в мае. Конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут разными в каждой области.

При этом "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности в июне на 7,6-7,9%. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 803 - 6 423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Отметим также, что в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения). Согласно решению Кабмина, цена газа для населения зависит от цены для промышленности в предыдущем месяце.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цены на газ май для населения до 5 990 грн/тыс. куб. м (без НДС и транспортировки). При этом конечная стоимость газа должна составлять 8 247 грн. за 1 тыс. куб. м. Однако она колебалась в зависимости от области.