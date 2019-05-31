Закон о языке и эксперименты "Укрзализныци": какие перемены ждать этим летом

Что изменится в Украине с 1 июня - цены, выходные и тарифы (коллаж: РБК-Украина)

С начала лета украинцев ждет ряд изменений

С 1 июня 2019 года заработает ряд нововведений, правил и ограничений, которые изменят жизнь украинцев. Среди них новые авиарейсы, вступление в действие "языкового закона", подорожание загранпаспортов и другие. Об этом пишет "Сегодня".

Новые строительные нормы

С 1 июня всех застройщиков обяжут оборудовать общественные здания охранной сигнализацией, видеонаблюдением, а также "рамками" входа, а также современными надежными противопожарными системами. Также в подобных зданиях разрешат строить подземные паркинги.

Перемены в банковской сфере

Уже с 3 июня украинские банки обяжут тщательно проверять предпринимателей, получающих наличку через кассу, для того, чтобы не допустить фиктивных финансовых операций. Банки смогут потребовать от получателя соответствующий пакет документов.

Запрет для грузовиков

Тяжеловесным автомобилям будет запрещено передвигаться по дорогам госназначения днем при температуре воздуха свыше +28 градусов. Это коснется всех грузовиков, кроме фур с животными, опасными грузами, фур со скоропортящимися продуктами и пожарной техники.

Что изменится в Украине с 1 июня - цены, выходные и тарифы (коллаж: РБК-Украина)

Эксперимент "Укрзализныци"

С июня во всех вагонах не будет ковровых дорожек - если пассажиры останутся довольны нововведением, то полы будут "голыми" всегда. Также УЗ добавит 22 поезда по направлению к морским курортам.

Дополнительные авиарейсы

Теперь из Харькова можно будет добраться в Одессу, Римини, Кутаиси, Ларнаки (Кипр) и Парижа, а из Киева в Санью (Китай).

Подорожание загранпаспортов и ID-карт

"Срочный" документ теперь обойдется в 1034 грн вместо 810 грн, а обычный подорожает с 557 грн до 682 грн. Также дороже обойдется и оформление ID-карты (с 279 до 345 грн), а "быстрая" процедура будет стоить 471 грн вместо 368.

Новый праздник и выходные в июне

Каждое третье воскресенье июня украинцы будут праздновать День отца. Также Также в июне будем дважды отдыхать по три дня подряд: на Троицу, которая в этом году приходится на 16 июня, и на День Конституции. Всего в июне будет 12 выходных.

"Закон о языке"

С июля вступит в силу "закон о государственном языке". Теперь украинский станет главным языком в стране, на котором будет проходить обучение и все публичные мероприятия. Также на украинском будут обязаны говорить все без исключения чиновники.

Что изменится в Украине с 1 июня - цены, выходные и тарифы (фото: РБК-Украина)

Проверка мест регистрации населения

Массовая проверка стартует в средине лета. Согласно новому закону, все украинцы старше 14 лет обязаны подать заявку о своей регистрации. При этом соответствующие органы могут инициировать проверку проживания там человека и распросить соседей. А за нарушение грозит штраф от 340 до 850 грн.

Расследование несчастных случаев на работе

Теперь расследованием несчастных случаев на работе будет заниматься специальная комиссия.

Штрафы "еврономерам"

А 24 августа вступит в силу так и не реализованный в мае закон о растаможке авто на "еврономерах". Он предусматривает штрафы до 170 тыс. грн и конфискацию таких автомобилей.

Напомним, что на прошлой неделе в Египте без воды и еды застряли 170 украинцев, которые просят наказать туроператора.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" около 200 человек застряли на курорте в Шармь-эль-Шейхе из-за отмены рейсов.