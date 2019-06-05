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Літо 2019: що буде з тарифами на газ і світло

STYLERЖиття    05.06.2019 - 16:11
Літо 2019: що буде з тарифами на газ і світло
Які тарифи зросли влітку (колаж РБК-Україна)

Влітку 2019 року вже деякі тарифи зросли. Що буде з цінами на газ і електроенергію далі - читайте на Styler

Тарифи на деякі послуги влітку 2019 року зростуть в Україні. Так, з 1 червня для населення ціни на газ підвищилися. Але це не всі зміни тарифів, які чекають на українців найближчим часом.

Тарифи на газ

З 1 червня 2019 року ціни на газ для населення в Україні підвищилися, для промислових споживачів - знизилися. В Асоціації газового ринку України говорили, що з першого місяця літа українцям доведеться платити на 5,2% більше, ніж у травні.

Але в "Нафтогазі" відразу заспокоїли українців і пообіцяли ціни на газ для населення в липні знизити на 8%.

Літо 2019: що буде з тарифами на газ і світло

Тарифи на газ підвищилися (фото: РБК-Україна)

Тарифи на електроенергію

З 1 липня в повному масштабі має запрацювати закон про ринок електроенергії. Почне діяти правило прямої купівлі-продажу електроенергії між суб'єктами ринку. При цьому існує ризик того, що при запуску ринку може підвищитися ціна на електроенергію для населення. На думку деяких експертів, з липня українцям доведеться платити до 28% більше за світло.

Але в Кабміні заспокоюють українців і обіцяють, що зростання тарифів на електроенергію будуть стримувати всіма можливими способами.

Літо 2019: що буде з тарифами на газ і світло

Ілюстративне фото (фото: bogodukhiv-rada.gov.ua)

Тарифи на оформлення паспортів

Оформити закордонний паспорт тепер обійдеться пересічному українцю дорожче. З 1 червня за "строковий" документ доведеться заплатити 1034 грн замість 810 грн, а за звичайний - 682 грн замість 557 грн. Також дорожче обійдеться і оформлення ID-карти (з 279 до 345 грн), а "швидка" процедура буде коштувати 471 грн замість 368.

Літо 2019: що буде з тарифами на газ і світло

Тарифи на оформлення паспортів підвищилися (фото: asn.in.ua)

Про те, яких ще змін чекати українцям цього літа - читайте в матеріалі Styler.

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення НКРЕКП може стримати зростання тарифів на електроенергію
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