Леся Нікітюк похвалилася зухвалим образом в короткій сукні (фото)

Новий образ Лесі Нікітюк

На своїй сторінці зірка оприлюднила серію відповідних кадрів. Вона постала перед камерою в зухвалій чорній сукні, яка дозволила підкреслити зону декольте. Відвертий аутфіт знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами квадратної форми, масивними аксесуарами та зібраним на потилиці волоссям.

Вбрання також дозволило ведучій відкрити ніжки та продемонструвати їх аудиторії. До слова, це вже далеко не перша така фотосесія, для якої зірка обирає сміливі образи. Наприклад, раніше вона показалася перед камерою у шубі та коротких шортах.

"Долистались?" - поцікавилася у підписі до знімків Нікітюк.

Новий образ Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Новий образ Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Новий образ Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Новий образ Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як реагує мережа

Колеги і прихильники не шкодують для Лесі приємних слів. Ось деякі з них:

"Помилувались"

Почав крутити голову, щоб роздивитись, щось в шиї хруснуло"

"Основний інстинкт"

"Богиня"

"Яка гарна, навіть немає до чого до**атись"

"Шерон Стоун таки знайшла класного пластичного хірурга. А Леся - це ти? Багата будеш!"

"Красуня"

"Просто найкраща"

Як можна побачити, у деяких коментарях юзери пригадали легендарну сцену Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт". Там селебриті постала у зухвалому вбранні й також похвалилася фігурою, а особливо - ніжками. Нова фотосесія Нікітюк нагадала їм момент із цієї стрічки.

Кадр з фільму "Основний інстинкт" з Шерон Стоун у головній ролі (фото: Кіноріум)

Нагадаємо, ведуча збирається заміж за свого коханого Дмитра, який є військовослужбовцем. Чоловік молодший за неї на 9 років, проте різниця у віці закоханих не лякає. Пара заручилася під час відпочинку у Карпатах. А про їхні стосунки вперше публічно стало відомо в жовтні минулого року.