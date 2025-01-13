Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)

Новый образ Леси Никитюк

На своей странице звезда обнародовала серию соответствующих кадров. Она предстала перед камерой в дерзком черном платье, которое позволило подчеркнуть зону декольте. Откровенный аутфит знаменитость дополнила солнцезащитными очками квадратной формы, массивными аксессуарами и собранными на затылке волосами.

Наряд также позволил ведущей открыть ножки и продемонстрировать их аудитории. К слову, это уже далеко не первая такая фотосессия, для которой звезда выбирает смелые образы. Например, ранее она показалась перед камерой в шубе и коротких шортах.

"Долистались?" - поинтересовалась в подписи к снимкам Никитюк.

Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как реагирует сеть

Коллеги и поклонники не жалеют для Леси приятных слов. Вот некоторые из них:

"Полюбовались"

Начал крутить голову, чтобы рассмотреть, что-то в шее хрустнуло"

"Основной инстинкт"

"Богиня"

"Какая красивая, даже не до чего до**аться"

"Шэрон Стоун таки нашла классного пластического хирурга. А Леся - это ты? Богатая будешь!"

"Красавица"

"Просто лучшая"

Как можно увидеть, в некоторых комментариях пользователи вспомнили легендарную сцену Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Там селебрити предстала в дерзком наряде и также похвасталась фигурой, а особенно - ножками. Новая фотосессия Никитюк напомнила им момент из этой ленты.

Кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун в главной роли (фото: Кинориум)

Напомним, ведущая собирается замуж за своего возлюбленного Дмитрия, который является военнослужащим. Мужчина младше ее на 9 лет, однако разница в возрасте влюбленных не пугает. Пара обручилась во время отдыха в Карпатах. А об их отношениях впервые публично стало известно в октябре прошлого года.