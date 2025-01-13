Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)

Леся Никитюк, которая недавно объявила о помолвке с возлюбленным, удивила фанов смелой фотосессией. Она показалась в эффектном наряде, который позволил продемонстрировать фигуру, особенно - зону декольте и ножки.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram селебрити пишет об этом детальнее.
На своей странице звезда обнародовала серию соответствующих кадров. Она предстала перед камерой в дерзком черном платье, которое позволило подчеркнуть зону декольте. Откровенный аутфит знаменитость дополнила солнцезащитными очками квадратной формы, массивными аксессуарами и собранными на затылке волосами.
Наряд также позволил ведущей открыть ножки и продемонстрировать их аудитории. К слову, это уже далеко не первая такая фотосессия, для которой звезда выбирает смелые образы. Например, ранее она показалась перед камерой в шубе и коротких шортах.
"Долистались?" - поинтересовалась в подписи к снимкам Никитюк.
Коллеги и поклонники не жалеют для Леси приятных слов. Вот некоторые из них:
Как можно увидеть, в некоторых комментариях пользователи вспомнили легендарную сцену Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Там селебрити предстала в дерзком наряде и также похвасталась фигурой, а особенно - ножками. Новая фотосессия Никитюк напомнила им момент из этой ленты.
Напомним, ведущая собирается замуж за своего возлюбленного Дмитрия, который является военнослужащим. Мужчина младше ее на 9 лет, однако разница в возрасте влюбленных не пугает. Пара обручилась во время отдыха в Карпатах. А об их отношениях впервые публично стало известно в октябре прошлого года.
Также звезда "Квартала" недавно впервые показала своего возлюбленного.
А еще на днях стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились.