Зірка "Кварталу" вперше показала свого коханого

Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна розсекретила свої стосунки та вперше показала свого обранця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Порадниця" , куди гумористка пришла разом зі своїм коханим.

Обранцем Машлятіної став 28-річний фотограф Іван Кабанков. Скільки вони разом - невідомо, але Новий 2025-й рік закохані зустрічали разом із родиною артистки.

Посередині - бойфренд Саші Машлятіної (скріншот з відео)

Іван назвав це святкування найкращим у своєму житті.

"Найкраще Різдво було в мене минулого року, тому що я його зустрів в родинному колі Сашиної родини. Але там був один момент. Саша мене попередила: "Ваню, треба буде якусь колядку розказати". А не знаю ні однієї. Я увесь вечір смикав колінкою під столом і боявся, коли мене викличуть. Але все вийшло нормально", - зізнався бойфренд Саші.

Іван Кабанков (фото: instagram.com/ivankabankov)

Гумористка не приховує: вона вже чекає на пропозицію руки та серця.

До слова, раніше Машлятіна протягом кількох років перебувала у стосунках з чорнявим красенем.

Щоправда, Олександра не охоче коментувала своє особисте і завжди прагнула все тримати за кулісами популярності.

Олександра Машлятіна з екс-коханим (фото: instagram.com/mashliatina)