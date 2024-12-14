З'явилася у шубі і шортах. Леся Нікітюк здивувала сміливим вбранням

Леся Нікітюк, яка нещодавно звернулася до своїх хейтерів , цього разу знову здивувала фанів сміливим вбранням.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки пише про це детальніше.

Новий образ Лесі Нікітюк

У блозі знаменитість оприлюднила серію відповідних кадрів. Для яскравої фотосесії вона обрала короткі шкіряні шорти, чорні колготи та об'ємну шубу молочного відтінку.

Аутфіт дозволив підкреслити довгі ніжки та струнку фігуру. Завершили вбрання об'ємно укладене волосся, виразний макіяж очей та губ, а також взуття на підборах.

"Ой які красиві фото я виставила! Ой які красиві люди коментувати будуть! Ой скільки лайків сипеться! Ой ну не нравиться - то й не нравиться", - зазначила ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Реакція мережі

Підписники не стали зволікати з реакцією, а тому продовжують засипати селебриті компліментами. Ось деякі з них:

"Обкладинка паризького журналу"

"Розкішна, дуже гарна"

"Нереально стильова"

"Фото і ці безкінечні ноги - вогонь!"

"Красунечка!"

"Лесю, ви як борщ зі сметаною чи яйця з майонезом!"

"Шикарна довгонога красуня!"

"Проміняю мрію про "попу, як у Кім", на найкрасивіші ноги, як у Лесі!"

"Хейтерам нема тут що писати, бо це підпал!"

"Це справжній крутий наш український Vogue!"

До слова, нещодавно Нікітюк виповнилося 37 років, і з цієї нагоди вона також дивувала фанів сміливим вбранням. Окрім того, ведуча ділилася роздумами про життя, зазначаючи, що "вона проживає своє найкраще життя".

"Як би не було, я завжди намагаюсь рости та розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю, і це заряджає мене! Наразі, в моєму житті все за планом і я щаслива. Дякую за привітання і ЗСУ, що живу!" - писала вона.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк - українська ведуча, журналістка, акторка і блогерка. Вона стала популярною після участі у шоу "Розсміши коміка", де їй разом із подругою вдалося розсмішити ведучих та виграти 10 тисяч грн. Наступного разу дует забрав максимальний грошовий приз - 50 тисяч грн.

Свою кар'єру ведучою вона починала з програми про подорожі "Орел і решка", де її співведучим був Андрій Бєдняков. Леся знялася у двох сезонах - четвертому і п'ятому. Після цього послідувала ще низка розважальних проєктів за її участю.

Наразі найвідомішими з них залишаються програми "Хто зверху", "Хто проти блондинок?", а також "Le Маршрутка". У цьому проєкті зірка розповідає про життя і побут сучасних українців, а також відкриває нові місця України.