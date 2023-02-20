Ласують рибою і полюють на чорних лелек: у Чорнобилі зростає популяція червонокнижних орланів

Так, Чорнобильська зона відчуження та територія заповідника зокрема стала одним із небагатьох місць, де ці пернаті гіганти вирішили лишитися та ростити своє потомство.

Орлани білохвости є одними з найбільших хижих птахів в Україні - у розмірах та масі тіла вони поступаються хіба що чорному грифу, що живуть у горах на кримському півострові. Самки орланів важать до 6 кг, а розмах крил сягає 2,5 м.

Зазначається, що станом зараз у Чорнобилі на заповідній території проживає до 20 пар білохвостів.

Ці орлани, що гніздяться в Україні, вважаються осілими. До кочівлі та міграцій схильні молоді птахи, розповіли фахівці заповідника. Дорослі ж птахи цілий рік тримаються на своїх гніздових територіях та їх околицях.

Орлани білохвости у Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Найчастіше орлани білохвости ласують рибою, яка становить 78% раціону харчування цих птахів.

"У Чорнобильському заповіднику деякі пари активно полюють на чорних лелек та птахів інших видів. Багато білохвостів концентрується біля залишків туш копитних тварин, убитих вовками. Однак основа харчування цих хижих птахів все-таки - риба", - йдеться у повідомленні.

Орлани білохвости на території Чорнобильського заповідника (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Працівники Чорнобильського заповідника додали, що влітку риба часто заражена паразитом лігулідозом, і, постійно плаваючи на поверхні води, вона стає легкою здобиччю орлана-білохвоста.

До речі, всього в орнітологічній фауні України налічується два види орланів: крім білохвоста, є ще й орлан-довгохвіст, зустрічі з яким на території нашої країни були відзначені лише тричі (на початку та в середині ХХ століття).

Ареал цього виду лежить на півдні та південно-східній Азії, тому зустрічі з цим орланом можна віднести до категорії виключно рідкісний, випадково залітний вигляд. Додамо, що обидва орлани включені до списку видів, занесених до Червоної книги України.

Орлан білохвіст у Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Загалом у світовій фауні налічується 5 видів орланів.

Під Києвом основні місця концентрацій орланів узимку - б'єф Київської ГЕС та гирла частина каналу Бортницької очисної системи, де вода не замерзає навіть у найсильніші морози. Тут орлани підбирають скину рибу або полюють на маленьких птахів.

Орлани білохвости в Україні (фото: zapovidnyk.org.ua)