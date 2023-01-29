У Чорнобильській зоні помітили рідкісного пернатого хижака з Червоної книги (фото)

У Чорнобильській зоні на території заповідника вдалося зафіксувати рідкісного пернатого хижака - йдеться про птаха сімейства яструбиного луня польового, який внесений до Червоної книги України.

Про це передали у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на сторінці у Facebook .

Зазначається, що науковці досі не можуть підкріпити спостереженнями гніздування польового луня на території Чорнобильського заповідника.

Лунь польовий у Чорнобильському заповіднику (фото: Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)

"Птах - рідкісний і зустріти його тут вдається, дійсно, нечасто", - йдеться у публікації.

Проте цього пернатого хижака все ж таки вдавалося помітити під час весняної та осінньої міграцій на просторах заповідника.

У Чорнобильському заповіднику помічений лунь польовий (фото: Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)

Так, лунь польовий - перелітний птах. Він надає перевагу природним біотопам і гніздиться на великих лісових галявинах, на згарищах, торф'яних болотах, на луках, полях кормових трав. Ці птахи - моногами. Мостять гніздо землі, і у травні-червні відкладають яйця (зазвичай у кладці 2-5 яєць).

Птах має середній розмір із довгими, відносно вузькі крила та довгий хвіст. Кінці крил здаються тупими. Має біле надхвістя, однотонний хвіст. Очі у птаха жовті.

Маса самців 0,3-0,4 кг, самок - 0,4-0,7 кг, довжина крила самців - 32,3-36,0 см, самок - 35,8-39,6 см, розмах крил: 100 -124 см.

У раціоні місяць польового переважають дрібні гризуни. Також охоче харчується гороб'ячими птахами, ящірками, рідше - комахами.

Лунь польовий у Чорнобильському заповіднику (фото: Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)