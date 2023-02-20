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Лакомятся рыбой и охотятся на черных аистов: в Чернобыле растет популяция краснокнижных орланов

Коллаж РБК-Украина: в Чернобыле показали орлана белохвоста
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльском заповеднике фиксируют рост популяции крупных пернатых хищников орланов белохвостов, которые занесены в Красную книгу Украины.

Об этом передали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на странице в Facebook.

Так, Чернобыльская зона отчуждения и территория заповедника в частности стало одним из немногих мест, где эти пернатые гиганты решили остаться и растить свое потомство.

Орланы белохвосты являются одними из самых крупных хищных птиц в Украине - в размерах и массе тела они уступают разве что черному грифу, которые живут в горах на крымском полуострове. Самки орланов весят до 6 кг, а размах крыльев достигает до 2,5 м.

Отмечается, что по состоянию на сейчас в Чернобыле на заповедной территории проживает до 20 пар белохвостов.

Эти орланы, гнездящиеся в Украине, считаются оседлыми. Кочевке и миграциям подвержены молодые птицы, рассказали специалисты заповедника. Взрослые птицы круглый год держатся на своих гнездовых территориях и их окрестностях.

Орланы белохвосты в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Чаще всего орланы белохвосты лакомятся рыбой, которая составляет 78% рациона питания этих птиц.

"В Чернобыльском заповеднике некоторые пары активно охотятся на черных аистов и птиц других видов. Многие белохвосты концентрируются у остатков туш копытных животных, убитых волками. Однако основа питания этих хищных птиц все-таки - рыба", - говорится в сообщении.

Орланы белохвосты на территории Чернобыльского заповедника (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Работники Чернобыльского заповедника добавили, что летом рыба часто заражена паразитом лигулидозом, и, плавая постоянно на поверхности воды, она становится легкой добычей орлана-белохвоста.

Кстати, всего в орнитологической фауне Украины насчитывается два вида орланов: кроме белохвоста, есть еще и орлан-долгохвост, встречи с которым на территории нашей страны были отмечены только трижды (в начале и середине ХХ века).

Ареал этого вида лежит на юге и юго-восточной Азии, поэтому встречи с этим орланом можно отнести к категории исключительно редкий, случайно залетный вид. Добавим, что оба орлана включены в список видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Орлан белохвост в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Всего же в мировой фауне насчитывается 5 видов орланов.

Под Киевом основные места концентраций орланов зимой - бьеф Киевской ГЭС и устьевая часть канала Бортнической очистной системы, где вода не замерзает даже в самые сильные морозы. Тут орланы подбирают снулую рыбу или охотятся на маленьких птиц.

Орланы белохвосты в Украине (фото: zapovidnyk.org.ua)

Напомним, что в прошлом октябре на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" экологи зафиксировали битву за добычу между морским орлом (орланом белохвостом) и кудрявым пеликаном, хотя обычно представители этих видов не конкурируют между собой.

Также мы писали о том, что недавно а Чернобыльской зоне заметили редкого пернатого хищника из Красной книги - птицу семейства ястребиных луня полевого.

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