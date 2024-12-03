Ксенія з "Холостяка" заступилася за Терена, якого захейтили за поцілунки з дівчатами

Колишня учасниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Ксенія Щербач, яка була однією з фавориток головного героя, але залишила проект у п'ятому випуску, розповіла, що вона думає про поведінку Олександра Терена.

Справа в тому, що ветерана війни останнім часом критикують за його вчинки у шоу, зокрема за поцілунки. Ксенія зазначила, що не бачить у цьому нічого кримінального, адже так головний герой виявляє свої почуття.

"Для мене ситуація з поцілунками була більше про спробу зрозуміти його підхід та наміри, а не про образи чи розчарування. Також важливо розуміти, що глядачі бачили ситуацію лише частково. Люди не мали можливості стежити за кожною нашою емоцією, розмовою чи нюансом взаємодії. Насправді все було дещо глибшим та складнішим, ніж виглядало на екрані", - зазначила дівчина.

Також вона сказала, що Олександр робив на проекті те, що вважав за потрібне, щоб зрозуміти, хто йому підходить. Це було потрібно, щоб побудувати відносини.

"Олександр робив те, що вважав правильним у той момент, і це його вибір, який не потребує чиєїсь оцінки. Ми всі прийшли на проект, щоб будувати відносини, а прояв почуттів різними способами - це частина цього процесу", - наголосила Щербач.

Вона додала, що у ситуації з поцілунками також важливим був контекст.

"Я вважаю, що кожна ситуація має контекст, який може бути зрозумілий тільки тим, хто в ній знаходився. І я цілком нормально ставлюся до того, що Олександр висловлює свої почуття так, як для нього є природним", - розповіла Ксенія.

Ксенія Щербач (фото: instagram.com/instaksena)

Чому "захейтили" Терена

Вже другий тиждень у мережі не вщухають обговорення - багато хто розкритикував головного героя за його висловлювання про психологів та антидепресанти. Деякі підписники пішли ще далі і почали писати, що Терен піариться на шоу, тоді як інші ветерани продовжують боронити нашу країну на війні.

Один із них написав гнівний коментар, що знає Терена у житті.

"Найцікавіше, що я знаю про Сашу в житті, щоб ви розуміли, він спав із дружиною побратима, який був на війні", - сказано у повідомленні.

Терен у свою чергу відповів, що не був готовий до такої кількості "людино-ненависницьких повідомлень, коментарів", а також що він не несе відповідальності за те, що комусь щось не сподобалося у його баченні світу.

Потім на Олександра впала нова хвиля хейту через те, що він буквально з перших випусків шоу почав цілуватися з багатьма учасницями.

Він наголосив, що поцілунки - це спосіб краще пізнати один про одного і виявити почуття. Крім того, всі побачення не знімалися в один день, але потім їх монтують і ставлять в один випуск.

Олександр Терен - головний герой "Холостяка-13" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)