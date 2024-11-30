"Холостяк" Терен пояснив свої поцілунки з учасницями: "Ви маєте розуміти"

Олександр Терен, головний герой "Холостяка-13", вкотре зіштовхнувся з хейтом в мережі. Після того, як його розкритикували за участь у проєкті в цілому, тепер ветерану "дісталося" за поцілунки з учасницями.

Зірка вже відреагував на закиди і у соцмережах поділився відповідним постом. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram пише про це детальніше.

Терен відповів на хейт щодо поцілунків

У пості він підкреслив, що фани мають розуміти, що "поцілунок - частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв'язку". Свій шлях на реаліті він назвав "не лише романтикою, а й можливістю дізнатися більше про себе та про людей, які знаходяться поруч".

"Багато хто з вас звертає увагу на мої поцілунки в проєкті "Холостяк", і ви маєте розуміти, що кожен поцілунок - це частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв’язку", - написав Олександр.

Олександр Терен - головний герой "Холостяка-13" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Окрім того, Терен також зазначив, що всі побачення не знімаються в один день. А це лише монтажна група робить так, аби глядачі змогли все подивитися за кілька годин. Наостанок він подякував тим, хто його підтримує, а не критикує, і пообіцяв, що ближче до фіналу люди зможуть усе зрозуміти.

"Всі побачення НЕ знімаються за один день, це монтажна група старається, щоб ви все побачили за декілька годин. Дякую всім за вашу підтримку і розуміння! Ви чудові, і я обіцяю, що все стане більш зрозумілим, коли цей шлях наблизиться до свого завершення", - написав захисник.

На публікацію Терена відреагував колишній "Холостяк", головний герой реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін:

"Цілувався три місяці, а люди тепер думають, що ти все за один вечір встиг. Буває", - пожартував шоумен та колишній чоловік Даші Квіткової.

Терену довелося відповідати на хейт, який прилітає йому у мережі (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Нагадаємо, романтичний проєкт презентували кілька тижнів тому, і шанувальники вже змогли побачити п'ять випусків шоу. Головний герой вже попрощався з деякими учасницями, і наразі за його серце продовжують боротьбу Настя (фудблогерка), Віка, Анастасія, Інна, Юстина та Аліна.