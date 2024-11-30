"Холостяк" Терен пояснив свої поцілунки з учасницями: "Ви маєте розуміти"
Олександр Терен, головний герой "Холостяка-13", вкотре зіштовхнувся з хейтом в мережі. Після того, як його розкритикували за участь у проєкті в цілому, тепер ветерану "дісталося" за поцілунки з учасницями.
Зірка вже відреагував на закиди і у соцмережах поділився відповідним постом. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram пише про це детальніше.
Терен відповів на хейт щодо поцілунків
У пості він підкреслив, що фани мають розуміти, що "поцілунок - частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв'язку". Свій шлях на реаліті він назвав "не лише романтикою, а й можливістю дізнатися більше про себе та про людей, які знаходяться поруч".
"Багато хто з вас звертає увагу на мої поцілунки в проєкті "Холостяк", і ви маєте розуміти, що кожен поцілунок - це частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв’язку", - написав Олександр.
Олександр Терен - головний герой "Холостяка-13" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Окрім того, Терен також зазначив, що всі побачення не знімаються в один день. А це лише монтажна група робить так, аби глядачі змогли все подивитися за кілька годин. Наостанок він подякував тим, хто його підтримує, а не критикує, і пообіцяв, що ближче до фіналу люди зможуть усе зрозуміти.
"Всі побачення НЕ знімаються за один день, це монтажна група старається, щоб ви все побачили за декілька годин. Дякую всім за вашу підтримку і розуміння! Ви чудові, і я обіцяю, що все стане більш зрозумілим, коли цей шлях наблизиться до свого завершення", - написав захисник.
На публікацію Терена відреагував колишній "Холостяк", головний герой реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін:
"Цілувався три місяці, а люди тепер думають, що ти все за один вечір встиг. Буває", - пожартував шоумен та колишній чоловік Даші Квіткової.
Терену довелося відповідати на хейт, який прилітає йому у мережі (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Нагадаємо, романтичний проєкт презентували кілька тижнів тому, і шанувальники вже змогли побачити п'ять випусків шоу. Головний герой вже попрощався з деякими учасницями, і наразі за його серце продовжують боротьбу Настя (фудблогерка), Віка, Анастасія, Інна, Юстина та Аліна.
Тим часом учасниця "Холостяка", яка вже вибула, розвіяла найбільший стереотип про шоу.
Також пригадайте, яким був п'ятий випуск - там були екстремальні побачення, нові поцілунки і сльози на тлі ревнощів.