Терен відповів на закиди, що "спав з дружиною побратима" і не допомагає військовим

У п'ятницю, 22 листопада, на телеекрани вийшов четвертий випуск популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13 ", який не обійшовся без скандалів. Більше того, головного героя Олександра Терена продовжують критикувати за його вчинки та слова. Холостяк вирішив розставити всі крапки над "і" та відповісти хейтерам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram Терена.

Олександр зізнався, що розумів, йдучи на шоу, що рано чи пізно зіткнеться з негативними коментарями, проте навіть уявити не міг, що це будуть "людино-ненависницькі повідомлення, коментарі".

У пості він прикріпив декілька скриншотів із такими коментарями.

"Люди, які ще вчора дякували мені та писали із захопленням повідомлення, просили зробити фото, тепер роздирають на шматки, тому що їхні погляди на життя просто відрізняються від моїх. Але я не повинен нести відповідальності за те, що не сподобалося іншим у моєму баченні світу і особливо стосунків", - наголосив ветеран.

Також Терен зазначив, що він пішов на проект, щоб показати іншим людям, що немає обмежених можливостей.

"Ветерани та люди з інвалідністю повинні і можуть жити повноцінно, насолоджуватися життям, закохуватися, втілювати мрії в реальність, сміятися, радіти, ми можемо все!" - зазначив головний герой шоу.

Він також подякував усім, хто намагається "побачити істину" та висловлює свою підтримку.

Терен відповів на критику в мережі (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагували у мережі

Фоловери Терена відразу почали коментувати його публікацію:

"І це ще не фінал. Тримайся, братику, ти крутий, справжній і точно маєш право на власні рішення та щастя. Я завжди поряд", - написав ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік

"Терен, ти - красень", - зазначив хореограф Євген Кот

"Пробач їх. Тільки не копи образу чи злобу. Твоє наповнення зсередини завжди буде освічувати тобі дорогу вперед. І навіть для тих, у чиїх серцях чи душах темно", - написала alyona alyona

"От якби помер, тоді сподобався б усім українцям, а так і військовий не такий, і воював не так, і робиш не те"

"Саня, адже ти не долар, щоб усім подобатися. Ти зробив те, що хотів, це головне! Отримуй задоволення від життя, незважаючи на все"

"Ти дуже щирий і справжній! І своїм прикладом несеш суспільству розуміння, що людина може і повинна жити повноцінно, незважаючи на труднощі, що випали їй. У тобі стільки світла, зберігай і неси його! Якщо тобі плюють у спину, значить, ти йдеш вперед" .

Олександр Будько із позивним "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Через що розкритикували Терена

Після виходу перших епізодів шоу на Холостяка посипалися звинувачення через те, що він піариться на телебаченні, в той час як інші ветерани продовжують воювати, а також не допомагає військовим.

"Найцікавіше, що я знаю про Сашу в житті, щоб ви розуміли, він спав із дружиною побратима, який був на війні", - сказано у повідомленні.

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Декому також не сподобалося також те, що Терен висловився про свою позицію щодо психологів та антидепресантів.

Так, одна з учасниць Вікторія розповіла йому про те, що перебуває у терапії.

"Я не проти психологів, звичайно, потрібно до них звертатися, коли ти сам не впораєшся з якоюсь ситуацією у своєму житті. Але я звик більше вирішувати шляхом спілкування з друзями", - зазначив Терен.

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