Ксенія з "Холостяка", яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

SMM-менеджерка Ксенія Щербач, яку вважали фавориткою Олександра Терена на реаліті "Холостяк", залишила проект у п'ятому випуску . Головний герой не дав їй троянду після побачення, яке було важко назвати пристрасним.

В інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler) Ксенія розповіла, як пережила фінал церемонії троянд, чи ображена вона на Терена та чим займається зараз.

– Розкажіть, яким було ваше перше враження про Терена?

– Моє перше враження про Олександра було дуже сильним. Було зрозуміло, що переді мною людина з глибоким внутрішнім світом, і це зацікавило мене ще більше. Для мене це було важливим моментом - бачити, як чоловік використовує свій вплив і можливості, щоб допомагати людям і підтримувати суспільно важливі ініціативи. Це говорить про те, що він свідомий і небайдужий до світу навколо. Така риса викликає повагу.

– Ви вірили, що зможете знайти кохання на реаліті?

– Я приходила на проект з відкритим серцем, але без зайвих очікувань. Реаліті - це завжди трохи інший формат, ніж звичне життя, і складно передбачити, як складуться обставини. Проте я вірила, що щирість і бажання знайти кохання можуть допомогти створити справжній зв'язок, навіть у такому незвичному середовищі.

Ксюша з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Зараз, коли ви вже можете оцінити свою участь в проекті та побачити все збоку, ви задоволені своїм рішенням піти на "Холостяка"?

– Це був унікальний досвід, який дав мені багато нового - як про стосунки, так і про саму себе. Я навчилася бути ще більш відкритою, проявляти свої почуття та шукати баланс між емоціями і розумом. Крім того, це була чудова можливість познайомитися з багатьма цікавими людьми, як серед учасниць, так і поза кадром.

Я не шкодую про жоден момент, навіть якщо десь було важко. Участь у проекті зробила мене сильнішою, впевненішою і ще більше підштовхнула до усвідомлення того, чого я шукаю в партнері. Зрештою, кожен досвід у нашому житті дається не просто так. І цей шлях був вартий того, щоб його пройти.

– Якби була така можливість і ви повернулися в минуле, ви все одно б пішли на проект, навіть якщо знали би, чим це все закінчиться?

– Так, я б усе одно пішла на проект, навіть знаючи, чим усе закінчиться. Цей досвід був для мене важливим і потрібним. Він відкрив нові горизонти, допоміг краще зрозуміти свої цінності та пріоритети. Проект дав мені багато емоцій, як радісних, так і складних, але саме вони зробили мене сильнішою. Інколи важливо пройти через випробування, щоб зрозуміти, що ти заслуговуєш і чого насправді хочеш.

– Ви бачили себе поруч з Тереном саме в ролі дружини та матері дітей від нього?

– Рано було про це думати, адже ми лише знайомилися, і будувати такі серйозні плани в умовах проекту - це трохи поспішно. Для мене важливо було зрозуміти, чи є між нами справжній зв’язок, чи можемо ми стати близькими людьми. Я хотіла краще пізнати Олександра, зрозуміти його цінності, погляди на життя, і тільки після цього могла б уявляти наше майбутнє разом. Такі речі потребують часу та реальних ситуацій за межами камер. Тому я сприймала це як шлях знайомства.

Ксенія з "Холостяка" відповіла, що відчувала до Терена (фото: СТБ)

– Чому, на вашу думку, під час вашого побачення Олександр був холодним?

– Можливо, на той момент між нами просто не вистачило тієї емоційної іскри, яка могла б розтопити цю холодність. Мені це було трохи дивним, адже до чого тоді були перші троянди і дуже гарні слова з його боку? Але вже як є...

Але це не означає, що я сприйняла це як щось негативне. Для мене це був сигнал, що, можливо, ми просто не настільки підходимо одне одному, і це абсолютно нормально. Іноді важливо прийняти такі моменти з розумінням і вдячністю за досвід.

– Якби Терен дав вам троянду під час церемонії, ви б прийняли її? Склалося враження, що ви могли наважитися й покинути проект незалежно від рішення "Холостяка"...

– Не думала про це наперед, але якби я прийняла троянду, то тільки для того, щоб мати можливість обговорити наші стосунки і зрозуміти, куди вони рухаються. Я вже говорила в 5-й серії, що якщо Олександр нічого не змінить і я не відчую, що наші стосунки розвиваються, то я сама вирішу піти. Троянда для мене не була б лише символом продовження участі в проекті - це був би шанс дійти до остаточного рішення, базуючись на щирій розмові та розумінні ситуації.

– Тема поцілунків стала найгострішою. Ви були ображені на Терена?

– Ні, я не була ображена на Олександра. Для мене ситуація з поцілунками була більше про спробу зрозуміти його підхід і наміри, а не про образу чи розчарування. Також важливо розуміти, що глядачі бачили ситуацію лише частково. Люди не мали змоги слідкувати за кожною нашою емоцією, розмовою чи нюансом взаємодії. У реальності все було дещо глибше і складніше, ніж виглядало на екрані.

Зірка "Холостяка" висловилася про життя після реаліті (фото: СТБ)

– Зараз Олександру доводиться пояснювати глядачам, чому він цілував дівчат. На чиєму ви боці?

– Як на мене, тут немає сторін, які потрібно займати. Олександр робив те, що вважав правильним у той момент, і це його вибір, який не потребує чиєїсь оцінки. Ми всі прийшли на проект, щоб будувати стосунки, а прояв почуттів у різний спосіб - це частина цього процесу.

Я вважаю, що кожна ситуація має контекст, який може бути зрозумілим лише тим, хто в ній перебував. І я абсолютно нормально ставлюся до того, що Олександр висловлює свої почуття так, як це йому природно.

– Розкажіть, чим ви займаєтеся зараз?

– Зараз я працюю, розвиваюся і багато уваги приділяю своєму внутрішньому світу та сприйняттю себе. Після проекту у мене з’явилося більше часу, щоб зосередитися на власних цілях, мріях і внутрішніх процесах. Це важливий період для мене - період переосмислення, пошуку балансу та роботи над тим, щоб ставати кращою версією себе. Я вірю, що все, що ми переживаємо, дається нам для зростання, і зараз я намагаюся максимально використати цей час для свого розвитку.

– Ваше серце вільне?

– Далі моє особисте життя буде приватним. Я вважаю, що деякі речі краще залишати для себе, і це стосується саме питань серця.

Ксенія з "Холостяка" розповіла, що залишається поза камерами (фото: СТБ)

– Вам було важко переживати фінал церемонії троянд? Що ви робили одразу після цього?

– Фінал церемонії троянд був непростим моментом, але я намагалася прийняти все з гідністю. Звісно, емоції були, адже це завжди нелегко - усвідомлювати, що щось закінчується. Але я була готова до такого розвитку подій і сприйняла це як ще один досвід, який допоможе мені рухатися далі.

Одразу після церемонії я взяла час для себе, щоб заспокоїтися і розібратися зі своїми почуттями. Спілкування з близькими людьми також дуже допомогло. Я намагалася сфокусуватися на тому, що цей етап мого життя закінчився, але попереду ще багато нового й цікавого.

– Скажіть, а учасниці, які не отримують троянду, дійсно одразу їдуть і навіть не можуть попрощатися з іншими дівчатами?

– Так, це правда, ми не маємо можливості попрощатися з іншими дівчатами. Після церемонії нас розводять по різних готелях, і команда проекту уважно слідкує за тим, щоб ми не перетиналися. Це частина правил, які створені для збереження інтриги та організації процесу. Ми не їдемо одразу, але перебуваємо окремо, щоб кожна з нас могла емоційно відновитися і завершити свій шлях у проекті.

– З ким з учасниць ви зараз спілкуєтеся?

– Дуже близько спілкуюся з Лізою та Юстиною. Але загалом я підтримую зв’язок з більшістю учасниць - у нас навіть є спільний чат, де ми ділимося новинами, жартуємо та просто спілкуємося. Це чудово, що після проекту залишилися теплі стосунки, адже ми всі пройшли через унікальний досвід, який нас об’єднав.

Терен та Ксенія (фото: СТБ)

– А є дівчина, яка вас розчарувала або навпаки приємно вразила?

– Ні, відверто кажучи, жодна з дівчат мене не розчарувала. У нас в усіх були свої емоції, очікування і переживання, і це нормально, що часом виникали труднощі у спілкуванні. Наприклад, мені було трохи важко знайти спільну мову з Веронікою під час проекту, але після його завершення ми змогли знайти порозуміння.

– У коментарях глядачі пишуть, що мріяли побачити вас у фіналі. А кого ви вважали своїми найбільшими конкурентками?

– Мені дуже приємно чути такі слова від глядачів, і я щиро вдячна за їхню підтримку. Що стосується конкуренції, то я, чесно кажучи, не сприймала проект у цьому ключі. Усі дівчата були особливими і мали свої сильні сторони, тому порівнювати себе з іншими не мало сенсу. Але якщо говорити про найбільшу "конкуренцію", то це завжди була я сама. Для мене найважливішим було залишатися собою, бути щирою та чесною, не лише з Олександром, а й із самою собою. Це і було моїм головним викликом.

– З ким би ви, на вашу думку, могли опинитися у фіналі?

– Зараз я про це не думаю, але в певний момент уявляла себе у фіналі разом з Аліною. Проте ситуація на проєкті змінюється дуже швидко, і важко передбачити, як усе складеться.

– Ви б пішли на реаліті ще раз, з новим "Холостяком"?

– Чесно кажучи, я не думаю про це. Участь у реаліті - це велика емоційна пригода, і до такого рішення потрібно підходити дуже виважено. Зараз я більше зосереджена на собі, своїх цілях і внутрішньому розвитку.

Ксенія на шоу "Холостяк" (фото: СТБ)

– Дайте пораду дівчатам, які хочуть знайти другу половинку, але вагаються чи бояться обпектися

– Моя порада проста: ризикувати - це частина життя, особливо коли йдеться про кохання. Якщо ви хочете знайти свою другу половинку, важливо дати собі шанс бути відкритою до нового досвіду, навіть якщо є страх обпектися. Так, невдачі можливі, але вони допомагають краще зрозуміти, хто ви і чого насправді шукаєте. Не бійтеся бути собою і не погоджуйтеся на компроміси, які суперечать вашим цінностям.

Щире кохання знаходить тих, хто готовий до нього, навіть якщо шлях до цього непростий. Пам’ятайте: краще спробувати і зрозуміти, що це не ваше, ніж усе життя боятися і так і не дати собі шансу знайти справжнє щастя. Довіряйте собі, своїм почуттям, та йдіть вперед з вірою в те, що ваша історія кохання обов’язково станеться.