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Ксенія з "Холостяка", яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Вівторок 03 грудня 2024 08:40
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Ксенія з "Холостяка", яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова? Ксенія Щербач (фото: СТБ)
Автор: Поліна Іваненко

SMM-менеджерка Ксенія Щербач, яку вважали фавориткою Олександра Терена на реаліті "Холостяк", залишила проект у п'ятому випуску. Головний герой не дав їй троянду після побачення, яке було важко назвати пристрасним.

В інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler) Ксенія розповіла, як пережила фінал церемонії троянд, чи ображена вона на Терена та чим займається зараз.

– Розкажіть, яким було ваше перше враження про Терена?

– Моє перше враження про Олександра було дуже сильним. Було зрозуміло, що переді мною людина з глибоким внутрішнім світом, і це зацікавило мене ще більше. Для мене це було важливим моментом - бачити, як чоловік використовує свій вплив і можливості, щоб допомагати людям і підтримувати суспільно важливі ініціативи. Це говорить про те, що він свідомий і небайдужий до світу навколо. Така риса викликає повагу.

– Ви вірили, що зможете знайти кохання на реаліті?

– Я приходила на проект з відкритим серцем, але без зайвих очікувань. Реаліті - це завжди трохи інший формат, ніж звичне життя, і складно передбачити, як складуться обставини. Проте я вірила, що щирість і бажання знайти кохання можуть допомогти створити справжній зв'язок, навіть у такому незвичному середовищі.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Ксюша з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Зараз, коли ви вже можете оцінити свою участь в проекті та побачити все збоку, ви задоволені своїм рішенням піти на "Холостяка"?

– Це був унікальний досвід, який дав мені багато нового - як про стосунки, так і про саму себе. Я навчилася бути ще більш відкритою, проявляти свої почуття та шукати баланс між емоціями і розумом. Крім того, це була чудова можливість познайомитися з багатьма цікавими людьми, як серед учасниць, так і поза кадром.

Я не шкодую про жоден момент, навіть якщо десь було важко. Участь у проекті зробила мене сильнішою, впевненішою і ще більше підштовхнула до усвідомлення того, чого я шукаю в партнері. Зрештою, кожен досвід у нашому житті дається не просто так. І цей шлях був вартий того, щоб його пройти.

Якби була така можливість і ви повернулися в минуле, ви все одно б пішли на проект, навіть якщо знали би, чим це все закінчиться?

– Так, я б усе одно пішла на проект, навіть знаючи, чим усе закінчиться. Цей досвід був для мене важливим і потрібним. Він відкрив нові горизонти, допоміг краще зрозуміти свої цінності та пріоритети. Проект дав мені багато емоцій, як радісних, так і складних, але саме вони зробили мене сильнішою. Інколи важливо пройти через випробування, щоб зрозуміти, що ти заслуговуєш і чого насправді хочеш.

– Ви бачили себе поруч з Тереном саме в ролі дружини та матері дітей від нього?

– Рано було про це думати, адже ми лише знайомилися, і будувати такі серйозні плани в умовах проекту - це трохи поспішно. Для мене важливо було зрозуміти, чи є між нами справжній зв’язок, чи можемо ми стати близькими людьми. Я хотіла краще пізнати Олександра, зрозуміти його цінності, погляди на життя, і тільки після цього могла б уявляти наше майбутнє разом. Такі речі потребують часу та реальних ситуацій за межами камер. Тому я сприймала це як шлях знайомства.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Ксенія з "Холостяка" відповіла, що відчувала до Терена (фото: СТБ)

– Чому, на вашу думку, під час вашого побачення Олександр був холодним?

– Можливо, на той момент між нами просто не вистачило тієї емоційної іскри, яка могла б розтопити цю холодність. Мені це було трохи дивним, адже до чого тоді були перші троянди і дуже гарні слова з його боку? Але вже як є...

Але це не означає, що я сприйняла це як щось негативне. Для мене це був сигнал, що, можливо, ми просто не настільки підходимо одне одному, і це абсолютно нормально. Іноді важливо прийняти такі моменти з розумінням і вдячністю за досвід.

– Якби Терен дав вам троянду під час церемонії, ви б прийняли її? Склалося враження, що ви могли наважитися й покинути проект незалежно від рішення "Холостяка"...

– Не думала про це наперед, але якби я прийняла троянду, то тільки для того, щоб мати можливість обговорити наші стосунки і зрозуміти, куди вони рухаються. Я вже говорила в 5-й серії, що якщо Олександр нічого не змінить і я не відчую, що наші стосунки розвиваються, то я сама вирішу піти. Троянда для мене не була б лише символом продовження участі в проекті - це був би шанс дійти до остаточного рішення, базуючись на щирій розмові та розумінні ситуації.

– Тема поцілунків стала найгострішою. Ви були ображені на Терена?

– Ні, я не була ображена на Олександра. Для мене ситуація з поцілунками була більше про спробу зрозуміти його підхід і наміри, а не про образу чи розчарування. Також важливо розуміти, що глядачі бачили ситуацію лише частково. Люди не мали змоги слідкувати за кожною нашою емоцією, розмовою чи нюансом взаємодії. У реальності все було дещо глибше і складніше, ніж виглядало на екрані.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Зірка "Холостяка" висловилася про життя після реаліті (фото: СТБ)

Зараз Олександру доводиться пояснювати глядачам, чому він цілував дівчат. На чиєму ви боці?

– Як на мене, тут немає сторін, які потрібно займати. Олександр робив те, що вважав правильним у той момент, і це його вибір, який не потребує чиєїсь оцінки. Ми всі прийшли на проект, щоб будувати стосунки, а прояв почуттів у різний спосіб - це частина цього процесу.

Я вважаю, що кожна ситуація має контекст, який може бути зрозумілим лише тим, хто в ній перебував. І я абсолютно нормально ставлюся до того, що Олександр висловлює свої почуття так, як це йому природно.

– Розкажіть, чим ви займаєтеся зараз?

– Зараз я працюю, розвиваюся і багато уваги приділяю своєму внутрішньому світу та сприйняттю себе. Після проекту у мене з’явилося більше часу, щоб зосередитися на власних цілях, мріях і внутрішніх процесах. Це важливий період для мене - період переосмислення, пошуку балансу та роботи над тим, щоб ставати кращою версією себе. Я вірю, що все, що ми переживаємо, дається нам для зростання, і зараз я намагаюся максимально використати цей час для свого розвитку.

– Ваше серце вільне?

– Далі моє особисте життя буде приватним. Я вважаю, що деякі речі краще залишати для себе, і це стосується саме питань серця.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Ксенія з "Холостяка" розповіла, що залишається поза камерами (фото: СТБ)

– Вам було важко переживати фінал церемонії троянд? Що ви робили одразу після цього?

– Фінал церемонії троянд був непростим моментом, але я намагалася прийняти все з гідністю. Звісно, емоції були, адже це завжди нелегко - усвідомлювати, що щось закінчується. Але я була готова до такого розвитку подій і сприйняла це як ще один досвід, який допоможе мені рухатися далі.

Одразу після церемонії я взяла час для себе, щоб заспокоїтися і розібратися зі своїми почуттями. Спілкування з близькими людьми також дуже допомогло. Я намагалася сфокусуватися на тому, що цей етап мого життя закінчився, але попереду ще багато нового й цікавого.

– Скажіть, а учасниці, які не отримують троянду, дійсно одразу їдуть і навіть не можуть попрощатися з іншими дівчатами?

– Так, це правда, ми не маємо можливості попрощатися з іншими дівчатами. Після церемонії нас розводять по різних готелях, і команда проекту уважно слідкує за тим, щоб ми не перетиналися. Це частина правил, які створені для збереження інтриги та організації процесу. Ми не їдемо одразу, але перебуваємо окремо, щоб кожна з нас могла емоційно відновитися і завершити свій шлях у проекті.

– З ким з учасниць ви зараз спілкуєтеся?

– Дуже близько спілкуюся з Лізою та Юстиною. Але загалом я підтримую зв’язок з більшістю учасниць - у нас навіть є спільний чат, де ми ділимося новинами, жартуємо та просто спілкуємося. Це чудово, що після проекту залишилися теплі стосунки, адже ми всі пройшли через унікальний досвід, який нас об’єднав.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Терен та Ксенія (фото: СТБ)

– А є дівчина, яка вас розчарувала або навпаки приємно вразила?

– Ні, відверто кажучи, жодна з дівчат мене не розчарувала. У нас в усіх були свої емоції, очікування і переживання, і це нормально, що часом виникали труднощі у спілкуванні. Наприклад, мені було трохи важко знайти спільну мову з Веронікою під час проекту, але після його завершення ми змогли знайти порозуміння.

– У коментарях глядачі пишуть, що мріяли побачити вас у фіналі. А кого ви вважали своїми найбільшими конкурентками?

– Мені дуже приємно чути такі слова від глядачів, і я щиро вдячна за їхню підтримку. Що стосується конкуренції, то я, чесно кажучи, не сприймала проект у цьому ключі. Усі дівчата були особливими і мали свої сильні сторони, тому порівнювати себе з іншими не мало сенсу. Але якщо говорити про найбільшу "конкуренцію", то це завжди була я сама. Для мене найважливішим було залишатися собою, бути щирою та чесною, не лише з Олександром, а й із самою собою. Це і було моїм головним викликом.

– З ким би ви, на вашу думку, могли опинитися у фіналі?

– Зараз я про це не думаю, але в певний момент уявляла себе у фіналі разом з Аліною. Проте ситуація на проєкті змінюється дуже швидко, і важко передбачити, як усе складеться.

– Ви б пішли на реаліті ще раз, з новим "Холостяком"?

– Чесно кажучи, я не думаю про це. Участь у реаліті - це велика емоційна пригода, і до такого рішення потрібно підходити дуже виважено. Зараз я більше зосереджена на собі, своїх цілях і внутрішньому розвитку.

Ксенія з &quot;Холостяка&quot;, яка несподівано залишила проект: До чого були перші троянди і гарні слова?

Ксенія на шоу "Холостяк" (фото: СТБ)

– Дайте пораду дівчатам, які хочуть знайти другу половинку, але вагаються чи бояться обпектися

– Моя порада проста: ризикувати - це частина життя, особливо коли йдеться про кохання. Якщо ви хочете знайти свою другу половинку, важливо дати собі шанс бути відкритою до нового досвіду, навіть якщо є страх обпектися. Так, невдачі можливі, але вони допомагають краще зрозуміти, хто ви і чого насправді шукаєте. Не бійтеся бути собою і не погоджуйтеся на компроміси, які суперечать вашим цінностям.

Щире кохання знаходить тих, хто готовий до нього, навіть якщо шлях до цього непростий. Пам’ятайте: краще спробувати і зрозуміти, що це не ваше, ніж усе життя боятися і так і не дати собі шансу знайти справжнє щастя. Довіряйте собі, своїм почуттям, та йдіть вперед з вірою в те, що ваша історія кохання обов’язково станеться.

Також читайте інтерв'ю Лізи Луцюк, яка відреагувала на поцілунки Терена з дівчатами та зізналася, що думає про "Холостяка" після "вильоту".

Окрім цього, нещодавно Юстина з "Холостяка" зізналася, що порушувала правила шоу.

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