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Скандал на "Холостяку". Учасниця реаліті розкрила реальну причину сварки між Ксюшею та Вікою

Вівторок 26 листопада 2024 09:22
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Скандал на "Холостяку". Учасниця реаліті розкрила реальну причину сварки між Ксюшею та Вікою Скандал між Вікою та Ксюшею (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Четвертий випуск "Холостяка" видався дуже емоційним та скандальним, адже всі дівчата дізналися, з ким вже цілувався Терен в рамках реаліті. Окрім цього, Віка та Ксюша сильно посварилися просто перед камерами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), учасниця реаліті Анастасія Юзьвак на своїй сторінці в Telegram назвала реальну причину скандалу між дівчатами і показала, що залишилося за кадром.

Чому виник скандал на "Холостяку"

В Карпатах, де відбувалися зйомки четвертого випуску, між учасницями виник серйозний конфлікт. Інна, Вероніка та Віка розповіли іншим дівчатам, що вони вже цілувалися з Тереном.

Хтось почав плакати, а хтось вирішив перейти на образи. Так, коли Ксюша та Віка занадто емоційно обговорювали ситуацію, вони почали "бити" по найболючішому.

Ксюша заявила, що Віка приймає антидепресанти та багато палить, хоча й не розповідає про це Терену. У відповідь на це учасниця почула слова про "непропрацьовані травми".

І виявилося, "чорна кішка" пробігла між дівчатами ще перед зйомками. Днями Анастасія ділилася кадрами з "Холостяка" і розповіла, як учасниці їхали в Карпати. Конфлікт між Ксюшею та Вікою виник саме у той час.

"Цілу дорогу з Києва до Карпат ми слухали музику, бо нічого окрім цього не можна робити, ну, музику також не можна було слухати, просто редактори змилостивились. Також відбувся серйозний конфлікт між Ксюшею і Вікою через те, що Віка хотіла, щоб музика була тихіше, а Ксюша, щоб так і залишалось", - написала Анастасія.

"Тому те, що вони сварились в 4-му епізоді, в більшості було спровоковано цим інцидентом. Так як він трапився за камерою, звичайно вам би його не показали", - додала вона.

Скандал на &quot;Холостяку&quot;. Учасниця реаліті розкрила реальну причину сварки між Ксюшею та Вікою

Допис Анастасії (скріншот)

До слова, раніше Терен поставив на місце всіх, хто його критикує.

Окрім цього, військова Світлана емоційно засудила скандал на "Холостяку".

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