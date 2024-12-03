Ксения из "Холостяка" вступилась за Терена, которого захейтили за поцелуи с девушками

Бывшая участница реалити-шоу о любви "Холостяк-13" Ксения Щербач, которая была одной из фавориток главного героя, но покинула проект в пятом выпуске, рассказала, что она думает о поведении Александра Терена.

Дело в том, что ветерана войны в последнее время критикуют за его поступки в шоу, в частности, за поцелуи. Ксения отметила, что не видит в этом ничего криминального, ведь так главный герой проявляет свои чувства.

"Для меня ситуация с поцелуями была больше о попытке понять его подход и намерения, а не об обидах или разочаровании. Также важно понимать, что зрители видели ситуацию лишь частично. У люди не было возможности следить за каждой нашей эмоцией, разговором или нюансом взаимодействия. В действительности все было несколько глубже и сложнее, чем выглядело на экране", - отметила девушка.

Также она сказала, что Александр делал на проекте то, что считал нужным, чтобы понять, кто ему подходит. Это было необходимо, чтобы построить отношения.

"Александр делал то, что считал правильным в тот момент, и это его выбор, не требующий чьей-либо оценки. Мы все пришли на проект, чтобы строить отношения, а проявление чувств разными способами - это часть этого процесса", - подчеркнула Щербач.

Она добавила, что в ситуации с поцелуями также важен был контекст.

"Я считаю, что каждая ситуация имеет контекст, который может быть понят только тем, кто в ней находился. И я совершенно нормально отношусь к тому, что Александр выражает свои чувства так, как для него естественно", - рассказала Ксения.

Ксения Щербач (фото: instagram.com/instaksena)

Почему "захейтили" Терена

Уже вторую неделю в сети не утихают обсуждения - многие раскритиковали главного героя за его высказывания о психологах и антидепрессантах. Некоторые подписчики пошли еще дальше и начали писать, что Терен пиарится на шоу, в то время как другие ветераны продолжают защищать нашу страну на войне.

Один из них написал гневный комментарий, что знает Терена в жизни.

"Самое интересное, что я знаю про Сашу в жизни, чтобы вы понимали, он спал с женой побратима, который был на войне", - сказано в сообщении.

Терен в свою очередь ответил, что не был готов к такому количеству "человеко-ненавистнических сообщений, комментариев", а также что он не несет ответственность за то, что кому-то что-то не понравилось в его видении мира.

Затем на Александра свалилась новая волна хейта из-за того, что он буквально с первых выпусков шоу начал целоваться со многими участницами. Терен уже ответил на это в одной из своих публикаций в блоге.

Он подчеркнул, что поцелуи - это способ лучше узнать друг друга и проявить чувства. Кроме того, все свидания не снимались в один день, но затем их монтируют и ставят в один выпуск.

Александр Терен - главный герой "Холостяка-13" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)