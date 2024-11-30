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Учасниця "Холостяка-13" розвіяла найбільший стереотип про шоу: "Це вибір"

Субота 30 листопада 2024 10:10
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Учасниця "Холостяка-13" розвіяла найбільший стереотип про шоу: "Це вибір" Ксенія Щербач (фото: instagram.com/instaksena)
Автор: Любов Блажко

Ксенія Щербач, учасниця "Холостяка", яка покинула проєкт у п'ятому випуску, після вибуття розвіяла найпопулярніший міф про шоу.

Детальніше про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням інтерв'ю дівчини для "Люкс ФМ".

Ксенія про найбільший стереотип шоу

Так, Щербач зазначила, що учасницям не платять гроші за участь, як багато хто помилково вважає. Вона підкреслила, що дівчата приходять на програму не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості зустріти справжнє кохання.

"Участь у шоу - це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину. Тому я можу точно сказати: на цьому проєкті немає "оплачуваних ролей". Тут усе - про справжні почуття і сміливість бути чесними перед собою", - пояснила вона.

Учасниця &quot;Холостяка-13&quot; розвіяла найбільший стереотип про шоу: &quot;Це вибір&quot;Ксенія розповіла про найпопулярніший стереотип щодо шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/instaksena)

Окрім того, ексучасниця романтичного реаліті розповіла, яким було її життя після проєкту. Зокрема, з'явилися як плюси, так і мінуси, у числі яких хейт.

"Я отримую багато підтримки, теплих слів і компліментів від тих, хто вірив у мене під час шоу і продовжує підтримувати зараз. Але є й інша сторона медалі - хейт. На жаль, деякі люди вважають, що можуть судити чи критикувати, не знаючи мене особисто. Спочатку це було боляче, але я навчилася відділяти конструктивну критику від безпідставного негативу", - поділилася дівчина.

Учасниця &quot;Холостяка-13&quot; розвіяла найбільший стереотип про шоу: &quot;Це вибір&quot;Щербач покинула проєкт у п'ятому випуску (фото: instagram.com/instaksena)

Нагадаємо, головним героєм 13-го сезону проєкту "Холостяк" став військовий-ветеран Олександр Терен, який втратив обидві кінцівки на війні. Після п'ятого випуску претенденток на його серце стало менше, і тепер на шоу залишилися шість учасниць: Настя (фудблогерка), Аліна, Віка, Анастасія, Юстина та Інна.

Також почитайте інтерв'ю з Єлизаветою Луцюк, яка залишила шоу "Холостяк" у четвертому випуску.

А ще дізнайтесь детальніше про всіх інших учасниць "Холостяка-13".

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