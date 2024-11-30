Учасниця "Холостяка-13" розвіяла найбільший стереотип про шоу: "Це вибір"

Ксенія про найбільший стереотип шоу

Так, Щербач зазначила, що учасницям не платять гроші за участь, як багато хто помилково вважає. Вона підкреслила, що дівчата приходять на програму не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості зустріти справжнє кохання.

"Участь у шоу - це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину. Тому я можу точно сказати: на цьому проєкті немає "оплачуваних ролей". Тут усе - про справжні почуття і сміливість бути чесними перед собою", - пояснила вона.

Ксенія розповіла про найпопулярніший стереотип щодо шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/instaksena)

Окрім того, ексучасниця романтичного реаліті розповіла, яким було її життя після проєкту. Зокрема, з'явилися як плюси, так і мінуси, у числі яких хейт.

"Я отримую багато підтримки, теплих слів і компліментів від тих, хто вірив у мене під час шоу і продовжує підтримувати зараз. Але є й інша сторона медалі - хейт. На жаль, деякі люди вважають, що можуть судити чи критикувати, не знаючи мене особисто. Спочатку це було боляче, але я навчилася відділяти конструктивну критику від безпідставного негативу", - поділилася дівчина.

Щербач покинула проєкт у п'ятому випуску (фото: instagram.com/instaksena)

Нагадаємо, головним героєм 13-го сезону проєкту "Холостяк" став військовий-ветеран Олександр Терен, який втратив обидві кінцівки на війні. Після п'ятого випуску претенденток на його серце стало менше, і тепер на шоу залишилися шість учасниць: Настя (фудблогерка), Аліна, Віка, Анастасія, Юстина та Інна.