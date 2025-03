Скільки коштує відпочити у Ritz-Carlton Jeddah після переговорів України і США: ціни, фото номерів

The Ritz-Carlton Jeddah розташований у престижному районі Аль-Хамра, неподалік від набережної Корніш, з видом на фонтан короля Фахда, за 20 км від міжнародного аеропорту Короля Абдул-Азіза.

Готель пропонує:

Також гостям пропонують консьєрж-сервіс (допомогу у організації екскурсій, бронюванні ресторанів, замовленні транспорту тощо), цілодобове обслуговування номерів, послуги пральні та хімчистки, клуб з розважальними програмами для сімей з дітьми.

Деякі номери оснащені кухнею з холодильником, посудомийною машиною та духовкою.

Гостям помешкання пропонують на вибір "шведський стіл", континентальний чи американський сніданки.

Готель пропонує різноманітні категорії номерів, від комфортабельних Deluxe Rooms до вишуканих Royal Suites, кожен з яких відрізняється витонченим дизайном, панорамними видами та сучасними зручностями.

Усі номери та люкси обладнані кондиціонером, плазмовими телевізорами, високошвидкісним Wi-Fi, розкішними ванними кімнатами з ексклюзивними туалетно-косметичними засобами та іншими зручностями для комфортного перебування.

Гості, які обирають Club Rooms, отримують ексклюзивний доступ до Club Lounge, де можуть насолоджуватися персоналізованим сервісом, вишуканими закусками та напоями протягом дня.

Ціни на відпочинок

Щоб забронювати номер у The Ritz-Carlton Jeddah, можна відвідати офіційний сайт готелю або скористуватися послугами онлайн-агентств (наприклад, Booking.com). Турагенти рекомендують бронювати номери заздалегідь, особливо під час проведення важливих подій, щоб забезпечити найкращі умови та ціни.

Наприклад, якщо бронювати сьогодні на 22 березня, то номер Deluxe Room зі сніданком можна забронювати за 11 107 грн на двох (плюс податок) (або за 8 902 грн без сніданку і можливості повернення коштів).

Номер Deluxe Room з видом на море і сніданком коштує мінімально 14 386 грн (плюс податок).

Представницький люкс з 1 спальнею, двоспальним ліжком розміру "king-size" і видом на море обійдеться двом людям у 28 651 грн за ніч (плюс податок).

Розкішний номер Royal Suite зі сніданками, гарним виглядом і всіма зручностями для двох відпочивальників буде коштувати близько 100 000 грн (плюс податок).

Кому належить The Ritz-Carlton Jeddah

The Ritz-Carlton Jeddah з 1998 року належить компанії Marriott International, яка володіє, управляє та франшизує широкий портфель готелів, курортів і житлових об’єктів у понад 130 країнах. Серед відомих брендів, окрім Ritz-Carlton, є: Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Fairfield Inn & Suites by Marriott та багато інших.

Готелі Ritz-Carlton управляються компанією The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., яка є дочірньою компанією Marriott International.

Своєю чергою Marriott International є публічною компанією, акції якої вільно торгуються на фондовій біржі NASDAQ під тікерним символом MAR. Це означає, що Marriott International не має єдиного власника в традиційному розумінні цього слова. Замість цього, власність компанії розподілена між численними акціонерами, які володіють акціями компанії.

Marriott International керується Радою директорів, яка представляє інтереси всіх акціонерів. Рада директорів призначає та контролює вище керівництво компанії, включаючи генерального директора (CEO), який відповідає за оперативне управління компанією. Поточний головний виконавчий директор Marriott International - Ентоні "Тоні" Капуано.

Засновниками ж бренду Ritz-Carlton є швейцарський підприємець, якого часто називають "королем готельєрів" та "готельєром королів", Сезар Рітц і видатний французький шеф-кухар, якого вважають "батьком сучасної французької кухні", Огюст Ескоф'є.

Перший готель Hotel Ritz Paris, відкритий ними у 1898 році у столиці Франції, одразу став символом розкоші та елегантності, приваблюючи аристократію, знаменитостей та багатих мандрівників з усього світу.

