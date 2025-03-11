Рубіо після переговорів з Україною: м'яч тепер на боці Росії

Україна готова до припинення вогню з Росією. Тепер Москва має відповісти взаємністю.

Як передає РБК-Україна , про це держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявили під час спілкування з журналістами.

Після сьогоднішніх переговорів з українською делегацією, які зокрема стосувалися припинення вогню, Рубіо наголосив, що "м'яч тепер на боці Росії".

Держсекретар наголосив, що Україна зробила "позитивний крок" до встановлення миру, і він сподівається, що Росія відповість взаємністю.

"Найперший жест доброї волі, який ми могли б побачити від Росії - взяти українську пропозицію (про припинення вогню, - ред.) і відповісти на неї "так", - додав глава Держдепу.

Зі свого боку Волц уточнив, що Україна поділяє бачення президента США Дональда Трампа в питанні завершення війни.

"Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії", - додав він.