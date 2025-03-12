Сибіга і Сікорський поговорили про Starlink в Україні після суперечки з Маском

Глава МЗС Андрій Сибіга прибув з візитом до Варшави 12 березня. Він з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським поговорив про роботу Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі в X (Twitter) та Onet.

Сибіга прибув до Варшави після зустрічі з представниками США у Саудівській Аравії. У столиці Польщі він зустрівся зі своїм колегою Радославом Сікорським.

Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.



Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji i są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) March 12, 2025



"Головною темою обговорення глав дипломатії Польщі і України є домовленості, досягнуті після вчорашніх американо-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", - зазначили в МЗС Польщі.

Спілкуючись з журналістами, Сікорський підтвердив рішення США відновити військову допомогу Україні.

"Як я бачу, Starlink теж працюють", - сказав він, звертаючись до Сибіги.

Глава МЗС України підтвердив роботу американського супутникового зв'язку в Україні і подякував Польщі за допомогу.

"Так (працює Starlink, - ред.). Ми вдячні за плату і можливість користуватися Starlink, адже Польща витратила на це близько 200 млн доларів. Це дуже важливо для наших військових", - відповів Сибіга.